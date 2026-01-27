Nến và hoa được đặt ở nơi y tá Alex Pretti bị đặc vụ ICE bắn chết. (Ảnh: Reuters)

Trong dấu hiệu khác cho thấy giới chức đang cố gắng xoa dịu căng thẳng, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ xác nhận thông tin ông Gregory Bovino - lãnh đạo cấp cao của Cơ quan Tuần tra biên giới Mỹ,người lâu nay là tâm điểm chỉ trích, sẽ rời Minnesota cùng một số đặc vụ tuần tra biên giới được điều động tới bang miền Trung Tây này.

Quan chức giấu tên cho biết, “ông trùm biên giới” Tom Homan sẽ được giao nhiệm vụ giám sát các hoạt động tại Minnesota. Tổng thống Trump cũng cho biết ông Homan được cử tới bang này.

Ngày 26/1, một nguồn thạo tin khác cho biết ông Bovino không còn giữ vai trò “chỉ huy lưu động” của lực lượng tuần tra biên giới và sẽ quay trở lại công việc cũ là trưởng đặc vụ phụ trách khu vực El Centro, bang California, dọc biên giới Mỹ - Mexico. Nguồn tin cho biết ông Bovino sau đó sẽ sớm nghỉ hưu.

Tạp chí The Atlantic dẫn lời một quan chức Bộ An ninh Nội địa (DHS) cũng đưa tin về việc ông Bovino bị giáng chức.

Tuy nhiên, người phát ngôn DHS Tricia McLaughlin bác bỏ các thông tin trên, bằng bài đăng trên mạng xã hội X: “Chánh thanh tra Gregory Bovino KHÔNG bị miễn nhiệm chức vụ”.

Sau cuộc điện đàm với Thống đốc Walz, Tổng thống Trump cho biết ông và vị thống đốc đảng Dân chủ đang “cùng một tần số”. Phát biểu xoa dịu được đưa ra chỉ vài tuần sau khi nhà lãnh đạo Mỹ yêu cầu triển khai hàng nghìn đặc vụ chống nhập cư liên bang, được trang bị vũ khí hạng nặng, tới khu vực Minneapolis - St. Paul, bất chấp sự phản đối quyết liệt của chính quyền bang và địa phương.

Văn phòng của Thống đốc Walz cho biết hai bên đã có “cuộc nói chuyện hiệu quả”, trong đó Tổng thống Trump nói sẽ cân nhắc giảm số lượng đặc vụ chống nhập cư tại bang. Ông Walz cũng cho biết ông Trump đồng ý chỉ đạo Bộ An ninh Nội địa Mỹ bảo đảm để bang Minnesota có thể tiến hành cuộc điều tra riêng về vụ nổ súng khiến y tá Alex Pretti thiệt mạng.

Tổng thống Trump và Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey cũng xác nhận đã có cuộc trao đổi qua điện thoại.

Thị trưởng Frey cho biết Tổng thống Trump “thừa nhận rằng tình hình hiện nay không thể tiếp diễn”, đồng thời nói thêm hai bên hiểu rằng một số đặc vụ liên bang “sẽ bắt đầu rời khỏi” khu vực Twin Cities từ ngày 27/1.

Cuộc “ngoại giao điện thoại” bất ngờ này diễn ra hai ngày sau khi anh Pretti, 37 tuổi, một y tá làm việc tại khoa hồi sức tích cực, bị các đặc vụ liên bang bắn chết trên đường phố Minneapolis, trong cuộc đối đầu giữa lực lượng chống nhập cư và người biểu tình.

Cái chết của Pretti - công dân Mỹ thứ hai bị đặc vụ chống nhập cư bắn chết kể từ khi chính quyền Tổng thống Trump triển khai lực lượng 3.000 sĩ quan liên bang tới khu vực Minneapolis - St. Paul vài tuần trước - đã làm dấy lên làn sóng phản ứng dữ dội trong dư luận đối với chiến dịch trục xuất quy mô lớn.

Một cuộc thăm dò mới do Reuters/Ipsos thực hiện và công bố ngày 26/1 cho thấy khoảng 58% người được hỏi cho rằng các đặc vụ ICE đã “đi quá xa” trong chiến dịch trấn áp, trong khi 12% cho rằng họ “chưa đi đủ xa” và 26% nhận định các nỗ lực này là “ở mức vừa phải”.