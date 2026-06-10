Tổng thống Trump xác nhận trực thăng Apache gặp nạn gần eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận thông tin về việc một trực thăng tấn công Apache của Lục quân Mỹ gặp nạn gần eo biển Hormuz.

Apache là một trong những loại máy bay chủ lực được quân đội Mỹ sử dụng để thực thi việc phong tỏa các cảng của Iran. Biện pháp này được Mỹ áp dụng nhằm gây sức ép buộc Iran chấp nhận một thỏa thuận hòa bình và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Đây là tuyến hàng hải chiến lược do Iran kiểm soát, chiếm khoảng 20% hoạt động giao dịch dầu thô toàn cầu.

“Các phi công đều an toàn, không ai bị thương”, ông Trump nói với các phóng viên khi được hỏi về vụ việc trên đường trở về sau trận đấu thứ 3 của loạt chung kết NBA tại New York tối 9/6.

Trực thăng Apache được đưa vào biên chế từ giữa những năm 1970, thường được vận hành bởi 2 thành viên tổ lái.

Tờ New York Times là cơ quan truyền thông đầu tiên đưa tin về vụ rơi trực thăng này trong ngày 9/6. Tuy nhiên, bài báo không cho biết chiếc Apache bị hỏa lực đối phương bắn hạ hay gặp trục trặc kỹ thuật.

Tháng trước, Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) công bố một báo cáo dựa trên các nguồn công khai, cho rằng Mỹ đã mất ít nhất 42 máy bay có người lái và không người lái kể từ khi chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu ngày 28/2.

Đầu tháng 4, Mỹ xác nhận 2 máy bay vận tải MC-130J Hercules, 4 trực thăng MH-6 Little Bird, 1 máy bay cường kích A-10 Thunderbolt và 1 UAV MQ-9 Reaper đã bị phá hủy trong chiến dịch giải cứu phi công của chiếc F-15E Strike Eagle bị lực lượng Iran bắn hạ.

Trong suốt thời gian xung đột, phía Iran nhiều lần tuyên bố đã bắn hạ thêm các máy bay Mỹ khác, tuy nhiên phần lớn những thông tin này chưa được Mỹ xác nhận.

Ngày 9/6, Israel và Iran tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhau trong đợt leo thang căng thẳng nghiêm trọng nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được thiết lập hồi tháng 4.

Giới chức Iran cáo buộc Mỹ phải chịu “trách nhiệm trực tiếp” đối với các cuộc không kích của Israel nhằm vào thủ đô Beirut của Lebanon, sự kiện được cho là đã kích hoạt các đòn đáp trả tiếp theo.

Bất chấp những diễn biến mới, ông Trump khẳng định: “Chúng tôi đang rất gần với một thỏa thuận rất tốt, rất mạnh mẽ với Iran”, đồng thời cho biết văn kiện này có thể được ký kết trong vòng “2 hoặc 3 ngày”.

Iran đã bác bỏ yêu cầu của Mỹ về việc từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu ở mức cao, đồng thời nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt phải được dỡ bỏ, các tài sản bị phong tỏa phải được giải ngân và các chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào Hezbollah ở Lebanon phải chấm dứt trước khi một thỏa thuận cuối cùng được hoàn tất.

Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 9/6 cho biết, mục tiêu của nước này là “chấm dứt chiến tranh và thiết lập an ninh lâu dài” thông qua cả biện pháp ngoại giao lẫn quân sự.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Iran “không có lòng tin” đối với Mỹ.