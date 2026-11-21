Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định lãnh đạo của tất cả 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Florida vào tháng 12, dù khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin góp mặt vẫn chưa được xác nhận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC. (Ảnh: AP)

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 20/11, Tổng thống Trump bày tỏ tin tưởng vào sự tham gia của các nhà lãnh đạo thế giới tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu (G20), dự kiến diễn ra trong hai ngày 14-15/12 tại Miami, bang Florida.

“Hội nghị sẽ có sự góp mặt của tất cả 20 nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới”, ông Trump tuyên bố.

Hội nghị sẽ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Trump National Doral của ông Trump, với nội dung thảo luận tập trung vào các thách thức kinh tế và an ninh quốc tế.

Tuy nhiên, tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh vẫn còn nhiều câu hỏi về khả năng tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Putin đã được mời tới hội nghị, nhưng Điện Kremlin chưa xác nhận liệu nhà lãnh đạo Nga có đến Florida hay cử đại diện tham dự. Phía Mỹ cho biết Nga được hoan nghênh tham gia với tư cách thành viên G20.

Ông Trump và ông Putin vừa gặp nhau tại Trung Quốc trong tuần này, nhân dịp Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Những năm gần đây, ông Putin không tham dự một số hội nghị thượng đỉnh G20 do lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, cũng như sự phản đối từ các thành viên châu Âu.

Mặc dù vậy, ông Trump vẫn gửi lời mời ông Putin tới Miami. Mỹ không phải thành viên ICC nên không có nghĩa vụ bắt giữ Tổng thống Nga theo lệnh của tòa án này.

Vấn đề ICC cũng được đề cập trong cuộc gặp 3 bên giữa Trump, ông Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến ngày 19/11.

Sau cuộc gặp kéo dài 1 giờ 20 phút, 2 nhà lãnh đạo công bố bản “Tuyên bố hướng tới hòa bình” gồm 4 điểm, trong đó nhấn mạnh ICC “không được lạm dụng thẩm quyền”.

Trong phần trao đổi công khai tại hội nghị, ông Trump chỉ trích ICC là một “tổ chức toàn cầu hóa hoạt động ngoài khuôn khổ”, cho rằng tòa án đã vượt quá thẩm quyền của mình.

Chính quyền Tổng thống Trump trước đó tuyên bố sẽ tìm cách làm suy yếu ICC và đã áp đặt các biện pháp trừng phạt quy mô lớn nhằm vào tổ chức có trụ sở tại La Haye, Hà Lan.