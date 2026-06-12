Tổng thống Trump hủy kế hoạch ném bom quy mô lớn vào Iran ở phút cuối

Theo RIA, Tổng thống Trump tuyên bố hủy bỏ các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch nhằm vào Iran và khẳng định hai bên đã đạt được thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, hôm 11/6, Tổng thống Trump thông báo: "Dựa trên thực tế là các cuộc thảo luận với Cộng hòa Hồi giáo Iran đã đạt được ở cấp lãnh đạo cao nhất, tôi với tư cách là Tổng thống Mỹ, đã hủy bỏ các cuộc tấn công và ném bom dự kiến diễn ra tối 11/6".

Theo ông chủ Nhà Trắng, Mỹ sẽ sớm công bố thời gian và địa điểm ký kết thỏa thuận. Các điều khoản cuối cùng được cho là đã được tất cả các bên tham gia nhất trí, Mỹ và Israel, cũng như Pakistan, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Bahrain, Kuwait, Jordan, Ai Cập và các quốc gia khác.

Cuộc phong tỏa hải quân sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi thỏa thuận được ký kết.

Trước đó 1 ngày, Nhà Trắng cáo buộc Iran cản trở tiến trình hòa bình và đêm đó Mỹ tấn công miền Nam Iran. Tổng thống Trump còn tuyên bố sẽ giáng một đòn chí mạng vào Iran nếu nước này không đồng ý ký vào bản thỏa thuận.

Đáp lại, Iran đã đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz và tuyên bố giai đoạn đầu tiên của một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) báo cáo đã tấn công loạt mục tiêu ở Trung Đông, bao gồm các căn cứ không quân ở Kuwait và Bahrain. Quân đội Iran cũng tấn công các căn cứ ở Iraq và Jordan, cũng như lực lượng thuộc Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ.

Ngay trước khi tuyên bố hủy bỏ kế hoạch tấn công quy mô lớn vào Iran, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sắp không kích Iran rất dữ dội, đồng thời đề cập khả năng chiếm đảo Kharg trong tương lai không xa.

"Quân đội Mỹ sẽ tấn công Iran rất dữ dội trong tối 11/6. Vào thời điểm nào đó trong tương lai không xa, Mỹ sẽ chiếm đảo Kharg và các cơ sở hạ tầng dầu mỏ Iran, nắm quyền kiểm soát hoàn toàn đối với thị trường dầu khí của họ, giống như chúng tôi đã làm với Venezuela", ông Trump cho biết.

Tổng thống Trump không nêu chi tiết về cách Mỹ sẽ kiểm soát các cảng xuất khẩu dầu của Iran. "Hải quân, không quân, lực lượng phòng không và các hình thức phòng thủ khác, cũng như phần lớn năng lực tiến công của Iran đã bị hủy diệt", ông cho hay.

Đề cập đòn tấn công được đề cập nhằm vào Iran, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố không muốn nhắm vào cầu và nhà máy điện. "Sẽ có thêm các vụ không kích lớn hơn, mạnh hơn và quyết liệt hơn vào tối 11", ông khẳng định, song nhấn mạnh Mỹ vẫn duy trì đối thoại với Iran để đạt thỏa thuận.

Phản ứng với tuyên bố của Tổng thống Trump, ông Ibrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc quốc hội Iran, nói rằng Tổng thống Mỹ "sẽ phải nhận lấy phản ứng dữ dội và đau đớn hơn".

"Họ là những người dễ đoán, vì ông ấy không thực sự nắm trong tay những lá bài quyền lực. Ông Trump hầu như không đạt được thành tựu nào mà chỉ khiến nước Mỹ phải trả giá rất lớn. Mọi bước đi sai lầm sẽ phải đối mặt với phản ứng đau đớn hơn rất nhiều so với trước đây.

Những lời đe dọa đó chỉ là ảo tưởng. Tổng thống Mỹ hiểu rằng bất kỳ phản ứng nào từ Iran đều có thể kéo theo những hậu quả mà ông ấy không thể gánh nổi", ông Azizi tuyên bố.

Giới chuyên gia nhận định Mỹ sẽ phải đổ quân vào Kharg nếu muốn kiểm soát hòn đảo. Đó sẽ là động thái leo thang mạnh, đòi hỏi chiến dịch quy mô lớn, kéo dài và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ gây ra hậu quả nghiêm trọng, thậm chí cả ở trong nội bộ nước Mỹ.

Hòn đảo cách đất liền khoảng 32km, khiến lực lượng Mỹ đóng ở đây có thể bị Iran tấn công bằng nhiều vũ khí khác nhau. Các tàu đổ bộ tấn công của Mỹ sẽ gặp khó khăn khi di chuyển qua eo biển Hormuz để tiếp cận đảo Kharg.

Chiến dịch phong tỏa đường biển đối với đảo Kharg dễ thực hiện hơn trong ngắn hạn, song cũng đi kèm nguy cơ chiến hạm Mỹ bị Iran tấn công bằng xuồng tự sát, tên lửa hành trình chống hạm và các vũ khí phi đối xứng khác.