Tổng thống Trump: Hải quân Mỹ có thể hộ tống các tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social cho biết: "Nếu cần thiết, Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz càng sớm càng tốt... Mỹ sẽ bảo đảm dòng chảy tự do của năng lượng. Sức mạnh kinh tế và quân sự của Mỹ là lớn nhất trên Trái đất. Sẽ còn nhiều hành động tiếp theo".

Lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh, ông đã chỉ đạo Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (US International Development Finance Corporation-DFC), một cơ quan chính phủ tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng nước ngoài, cung cấp "bảo hiểm rủi ro chính trị và bảo đảm an ninh tài chính cho tất cả hoạt động thương mại hàng hải, đặc biệt là năng lượng, đi qua vùng Vịnh".

Eo biển Hormuz là một tuyến đường thương mại quan trọng nối liền vùng Vịnh với Ấn Độ Dương. Khoảng 20% lượng dầu mỏ của thế giới được vận chuyển qua eo biển này.

Đầu tuần này, Iran đe dọa tấn công các tàu thuyền đi qua eo biển, và một số tàu chở dầu đã bị tấn công trong khu vực.

"Eo biển Hormuz đã bị đóng cửa. Nếu bất cứ ai cố gắng vượt qua, Lực lượng Vệ binh Cách mạng và hải quân sẽ thiêu rụi những con tàu đó", Ebrahim Jabari, một cố vấn quân sự cấp cao của Iran cho biết trong một tuyên bố.