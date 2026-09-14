Tổng thống Trump đổ lỗi cho ông Zelensky về giá nhiên liệu tăng vọt

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã lên tiếng đổ lỗi cho nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky về cú sốc giá dầu diesel hiện nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Giá dầu diesel trung bình toàn quốc đã vượt quá 6 USD/gallon vào ngày 11/9, tăng từ khoảng 5,85 USD vào tuần trước.

Giá đã tăng khoảng 60% so với cùng kỳ năm ngoái, khi giá dầu diesel chỉ khoảng 3,71 USD/gallon.

Các chuyên gia thị trường chủ yếu cho rằng, sự tăng giá này là do xung đột ở Trung Đông và sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran, dẫn đến giá dầu thô tăng trở lại.

Tuy nhiên, ông Trump khẳng định điều này không đúng, đồng thời nói với các phóng viên trong chuyến thăm Ireland rằng, việc giá dầu diesel tăng vọt thực chất có liên quan đến xung đột Nga-Ukraine.

Tổng thống Mỹ cho biết, ông đã nêu vấn đề này với nhà lãnh đạo Ukraine, và yêu cầu ông Zelensky ngừng tấn công vào cơ sở sản xuất dầu diesel của Nga.

“Ông Zelensky phải làm một việc, đó là phải ngừng việc phá hủy nguồn cung nhiên liệu diesel ở Nga. Ukraine hãy nhắm vào các mục tiêu khác, không được nhắm vào nhiên liệu diesel, vì điều đó đang gây ra tình trạng thiếu hụt sản phẩm này”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ đồng thời quả quyết, “việc này không phải do Trung Đông gây ra”.

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã liên tục tấn công các nhà máy lọc dầu và cơ sở dầu khí khác ở Nga.

Mặc dù các cuộc tấn công đã gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu và tăng giá trên nhiều khu vực của Nga, nhưng chủ yếu ảnh hưởng đến xăng, trong khi nguồn cung dầu diesel hầu như không bị gián đoạn.

Để đối phó với tình trạng thiếu hụt, Chính phủ Nga đã ban hành lệnh cấm tạm thời xuất khẩu xăng và dầu diesel, cũng như các sản phẩm dầu mỏ khác.

Lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel được ban hành lần đầu vào đầu năm nay, và được mở rộng sang các nhà sản xuất xăng vào tháng 7.

Lệnh cấm dầu diesel hiện đang có hiệu lực đến cuối tháng 9, nhưng nhiều khả năng sẽ được gia hạn thêm.

Giá dầu diesel ở Mỹ đã cao hơn xăng trong nhiều thập kỷ và trước đây đã cho thấy xu hướng tăng giá nhanh hơn.

Nó đóng vai trò thiết yếu trong chuỗi cung ứng thực phẩm, vì được sử dụng để vận hành máy móc nông nghiệp cũng như xe tải và tàu hỏa chở hàng.

Theo nhiều ước tính khác nhau, chi phí nhiên liệu chiếm từ 15% đến 30% tổng chi phí thực phẩm ở Mỹ, và việc tăng giá liên tục chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá cả tiêu dùng.