Luôn được biết đến là người tiên phong trong các dự án xây dựng, tổng thống Donald Trump đã bất ngờ xuất hiện trên nóc Nhà Trắng, ngay phía trên phòng họp báo James S. Brady, dường như để thị sát một công trình mới trong tương lai vào sáng ngày 5/8.

Tổng thống Trump bất ngờ xuất hiện trên nóc Nhà Trắng (Nguồn: Samuel Corum/Pool/EPA/Shutterstock)

Các phóng viên, vốn bị yêu cầu đứng bên dưới, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Tổng thống Mỹ và giới báo chí đã có cuộc trò chuyện ngắn thú vị. “Thưa tổng thống, ngài đang làm gì trên đó vậy?” một người hỏi lớn. “Chỉ đi dạo một chút thôi,” tổng thống Trump đáp lại. Khi phóng viên hỏi ông đang định xây gì, tổng thống Mỹ trả lời: “Nó sẽ nối liền với phòng khiêu vũ ở phía bên kia”.

Khi bị gặng hỏi thêm, tổng thống Mỹ chỉ nói đó là “một thứ gì đó đẹp đẽ,” kèm theo cử chỉ minh họa bằng tay. Ông Trump khẳng định đây “chỉ là cách để tiêu tiền của tôi… cho đất nước,” và nhấn mạnh: “Mọi việc tôi làm đều do tôi tự bỏ tiền.”

Trước câu hỏi liệu có kế hoạch xây thêm công trình khác hoặc tầng hai cho tòa nhà hay không, vị tổng thống Mỹ không đưa ra câu trả lời.

Tháp tùng ông là một nhóm nhỏ gồm các phụ tá và mật vụ, trong đó có kiến trúc sư Jim McCrery, người được giao nhiệm vụ thiết kế phòng khiêu vũ mới cho Nhà Trắng. Ông Trump và McCrery vừa trò chuyện sôi nổi, vừa quan sát khuôn viên và liên tục chỉ tay trao đổi.

Tổng thống Trump được tháp tùng bởi các mật vụ (Nguồn: Samuel Corum/Pool/EPA/Shutterstock)

Ít phút sau, tổng thống Trump rời khỏi tầm máy quay, có lẽ để quan sát bãi cỏ phía Nam. Khi quay lại, các phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi “Ngài đang định xây cái gì vậy?”. “Tên lửa,” tổng thống Trump đáp, có vẻ đùa. “Tên lửa hạt nhân,” ông nhắc lại, kèm theo động tác minh họa như đang phóng tên lửa. Sau đó, ông bỏ qua các câu hỏi tiếp theo và quay vào bên trong Nhà Trắng.