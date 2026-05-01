Tổng thống Serbia Vucic ca ngợi tên lửa đã phá hủy hệ thống S-400 ở Ấn Độ

Theo truyền thông Trung Quốc, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã ca ngợi tên lửa do nước này chế tạo trong chuyến thăm chính thức kéo dài 5 ngày, từ 24/5 đến 28/5.

Loại tên lửa được đề cập là hệ thống CM-400AKG phóng từ máy bay, trước đây đã được điều chỉnh để sử dụng trên tiêm kích MiG-29 của Serbia. Ông Vucic đã nhận xét về chất lượng cao của vũ khí này so với những loại tên lửa mà Belgrade từng sở hữu trước đây.

Theo nguồn tin, Serbia mua tên lửa CM-400AKG chính vì Trung Quốc đã xác nhận với ông Vucic rằng trong cuộc xung đột gần đây giữa Ấn Độ và Pakistan, phía Pakistan đã phóng những tên lửa này từ máy bay chiến đấu JF-17, phá hủy các hệ thống phòng không S-400 của Ấn Độ.

"Sự tương trợ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn là minh chứng thuyết phục cho tình hữu nghị bền chặt giữa Trung Quốc và Serbia", Tổng thống Vucic nhấn mạnh.

Serbia đã mua tên lửa CM-400AKG để trang bị cho tiêm kích MiG-29.

Nhà lãnh đạo còn tuyên bố "NATO đã rất ngạc nhiên" khi biết Serbia sở hữu các hệ thống như vậy. Ông Vucic cũng bày tỏ lo ngại về sự phát triển của liên minh quân sự giữa Croatia, Albania và Kosovo (vùng lãnh thổ chưa được công nhận).

CM-400AKG là tên lửa đạn đạo siêu thanh (tốc độ lên đến Mach 6) do tập đoàn CASIC của Trung Quốc phát triển. Tên lửa này dùng để tấn công những đối tượng như tàu chiến (gồm cả tàu sân bay) và các mục tiêu trên mặt đất.

Do trọng lượng tương đối nhẹ (khoảng 910kg), nó cũng có thể được sử dụng bởi các máy bay hạng nhẹ như JF-17 hoặc MiG-29. Serbia là quốc gia thứ hai trên thế giới mua tên lửa sau Pakistan.