Tổng thống Serbia từ chức

Ngày 27/9, RT đưa tin, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã ký đơn từ chức, trước thềm cuộc bầu cử quốc hội sớm.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ký đơn từ chức, ngày 27/9/2026.

Ông Vucic đã thông báo quyết định này từ phủ tổng thống, đồng thời khẳng định đây sẽ là bài phát biểu cuối cùng của ông trên cương vị hiện tại.

Ông Vucic từ chức trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, và theo Hiến pháp Serbia, ông không thể tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo.

Một cuộc bầu cử mới phải được tổ chức trong vòng 3 tháng kể từ khi tổng thống từ chức.

Nhà lãnh đạo Serbia lần đầu tiên tuyên bố ý định từ chức tại một cuộc mít tinh hồi tháng Sáu.

Như vậy, người dân Serbia sẽ phải đi bỏ phiếu 2 lần trong năm 2026, do nước này tổ chức cả bầu cử quốc hội trước thời hạn và bầu cử tổng thống sớm.

Cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 25/10, với việc ông Vucic được nhận định sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ hai với tư cách ứng cử viên đảng cầm quyền Serbia Tiến bộ (SNS), hướng tới chức thủ tướng.

Một đám đông lớn những người ủng hộ nhà lãnh đạo Serbia đã tập trung bên ngoài phủ tổng thống để tiễn biệt ông. Một số người mang theo biểu ngữ ghi "Cảm ơn", cũng như ca ngợi ông Vucic là một "thiên tài chính trị".

Tổng thống sắp mãn nhiệm đã trực tiếp gặp gỡ những người ủng hộ mình sau khi kết thúc bài phát biểu, và ký vào đơn từ chức trước ống kính máy quay.

“Tối nay đánh dấu cơ hội cuối cùng của tôi, lần cuối cùng tôi có mặt tại tòa nhà tuyệt đẹp này với tư cách là tổng thống.

Tôi đã giữ chức vụ tổng thống lâu hơn bất kỳ ai khác trong lịch sử Serbia, kể từ khi thiết lập nền dân chủ đa đảng.

Tôi tự hào vì đã đạt được điều này nhờ vào phiếu bầu và sự ủng hộ của các bạn”, ông Vucic nói trong bài phát biểu của mình.

Nhiệm kỳ thứ hai của ông Vucic, ban đầu dự kiến kéo dài đến tháng 5/2027, đã bị lu mờ trong 2 năm qua bởi các cuộc biểu tình chống chính phủ liên tục, và các cuộc đụng độ lẻ tẻ giữa người biểu tình và cảnh sát.

Tình trạng bất ổn bắt nguồn từ thảm họa nhà ga xe lửa Novi Sad năm 2024, nơi mái che bê tông sụp đổ khiến 16 người thiệt mạng.

Thảm kịch này đã làm dấy lên một phong trào chống chính phủ rộng lớn hơn, cáo buộc chính quyền tắc trách và lạm dụng công quỹ, khiến cơ sở hạ tầng thời Nam Tư xuống cấp.

Ông Vucic liên tục phủ nhận các cáo buộc, nói, tình trạng bất ổn do EU kích động như một phần của chiến dịch gây áp lực, nhằm buộc Serbia phải điều chỉnh chính sách đối ngoại của mình sát sao hơn với EU.

Theo RT



