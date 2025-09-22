Sản lượng một số loại vũ khí tại Nga đã tăng gấp 30 lần trong hai năm qua. Điều này được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố mới đây trong chuyến thăm Nhà máy Motovilikha ở Perm.

"Chúng ta sẽ tiếp tục phát triển lực lượng vũ trang, hiện đại hóa, tinh gọn và hùng mạnh. Tôi hy vọng những sự kiện xoay quanh chiến dịch quân sự đặc biệt này sẽ qua đi, nhưng nhu cầu về vũ khí, trang bị quân sự hiện đại sẽ không dừng lại ở đó", nguyên thủ quốc gia phát biểu trong cuộc họp với các nhân viên của công ty.

Ông Putin bày tỏ hy vọng rằng trong tương lai, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, điều này không thể thiếu sự giúp đỡ của doanh nghiệp Perm.

"Chúng ta sẽ xây dựng đất nước độc lập và có chủ quyền. Điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự giúp đỡ và nỗ lực từ phía các bạn", Tổng thống Nga phát biểu.

Tổng thống Putin muốn thúc đẩy hơn nữa ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Putin đã đến thăm Nhà máy Quốc phòng Motovilikha ở Perm, nơi ông kiểm tra vũ khí và trang thiết bị quân sự hiện đại. Điện Kremlin lưu ý rằng nhà máy này hiện đang sản xuất lựu pháo và hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) tiên tiến.

Trước đó vào ngày 16 tháng 9, Tổng thống Putin đã tham dự cuộc tập trận chiến lược Zapad-2025 được tổ chức tại thao trường Mulino ở vùng Nizhny Novgorod.

Ông Putin gây ngạc nhiên khi mặc quân phục dã chiến không có quân hàm nhưng mang dòng chữ "Tổng thống Liên bang Nga" và "V.V. Putin" cùng các chữ V với quốc kỳ ba màu và quốc huy Nga - đại bàng hai đầu.