Tổng thống Nga tuyên bố nóng

Hãng thông tấn Nga Tass ngày 27/12 đưa tin, tham dự cuộc họp tại một sở chỉ huy chiến dịch Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao bằng biện pháp quân sự nếu chính quyền Kiev không muốn giải quyết xung đột một cách hòa bình.

Phát biểu của ông Putin được đưa ra sau cuộc tấn công bằng hàng trăm máy bay không người lái và 40 tên lửa quy mô lớn của Nga vào Kiev, khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc rằng Nga đang thể hiện mong muốn tiếp tục xung đột trong khi Kiev muốn hòa bình.

Theo Reuters, ông Zelensky sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida vào Chủ nhật 28/12 để tìm cách giải quyết cuộc chiến.

Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận liên quan đến phát biểu của Tổng thống Putin.

Tổng thống Putin đi thị sát. Ảnh: Điện Kremlin

Điện Kremlin cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng các chỉ huy quân sự Nga đã báo cáo với ông Putin trong chuyến thị sát rằng lực lượng Moscow đã kiểm soát được các thị trấn Myrnohrad, Rodynske và Artemivka ở vùng Donetsk, cũng như Huliaipole và Stepnohirsk ở vùng Zaporizhzhia.

Quân đội Ukraine bác bỏ những tuyên bố của Nga về Huliaipole và Myrnohrad. Tình hình ở cả hai nơi vẫn "khó khăn" nhưng "các hoạt động phòng thủ" của quân đội Ukraine vẫn đang tiếp diễn, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội.

Bộ Tư lệnh miền Nam của Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trên Telegram rằng "giao tranh ác liệt" vẫn tiếp diễn ở Huliaipole. "Tuy nhiên, phần lớn Huliaipole vẫn đang nằm trong tay Lực lượng Quốc phòng Ukraine."

Loạt nước ủng hộ Ukraine

Theo France24, các lãnh đạo đã hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trước cuộc hội đàm vào Chủ nhật.

Trong chuyến quá cảnh ở Canada trên đường đến Florida để gặp Tổng thống Trump, ông Zelensky đã có cuộc nói chuyện đầu tiên với Thủ tướng Canada Mark Carney.

Sau đó, trong một cuộc hội đàm video, ông đã thông báo thông tin cho các nhà lãnh đạo EU, NATO và châu Âu.

Chủ tịch EU Ursula von der Leyen cho biết hòa bình ở Ukraine cần phải bảo toàn chủ quyền của đất nước.

"Chúng tôi hoan nghênh mọi nỗ lực hướng tới mục tiêu chung của chúng ta – một nền hòa bình công bằng và lâu dài, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine," bà von der Leyen phát biểu trên đài X.

"Năm 2026, Ủy ban EU sẽ tiếp tục gây áp lực lên Điện Kremlin, duy trì sự hỗ trợ của chúng tôi dành cho Ukraine và nỗ lực hết sức để đồng hành cùng Ukraine trên con đường gia nhập EU", bà nói thêm một ngày trước cuộc gặp giữa ông Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận được "sự ủng hộ hoàn toàn" từ các nhà lãnh đạo châu Âu và Canada, trước thềm cuộc hội đàm giữa ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Merz cho biết trong một tuyên bố do người phát ngôn của ông đưa ra rằng họ cùng với các nhà lãnh đạo NATO và EU đã nói rằng họ sẽ làm việc "phối hợp chặt chẽ với Mỹ để đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine".

(Theo Tass, Reuter, France24 )