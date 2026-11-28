Ngày 27/11, TASS đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự lễ thượng cờ chính thức trên tàu ngầm hạt nhân Perm.

Lễ thượng cờ trên tàu ngầm hạt nhân Perm, ngày 27/11/2026.

"Hôm nay chúng ta treo lá cờ hải quân Nga, lá cờ Thánh Andrew lừng lẫy, trên tàu ngầm hạt nhân đa năng và bàn giao chiến hạm mới này cho Hải quân.

Tôi chúc mừng các thủy thủ và tất cả những người đã tham gia vào việc chế tạo, trang bị và thử nghiệm tàu mang tên lửa hạt nhân này, nhân sự kiện trọng đại và ý nghĩa này", Tổng thống Putin phát biểu.

Ông Putin ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của tập thể kỹ sư, nhà thiết kế và công nhân nhà máy đóng tàu Sevmash (tại Severodvinsk) trong việc chế tạo, bàn giao tàu ngầm hạt nhân hiện đại cho Hải quân Nga.

Tổng thống Putin được chào đón bởi trợ lý Alexey Dyumin; Đặc phái viên Tổng thống tại Khu liên bang Tây Bắc Igor Rudenya; Thống đốc vùng Arkhangelsk Alexander Tsybulsky; và Tư lệnh Hải quân Alexander Moiseyev.

Về tàu ngầm

Perm là tàu ngầm tuần dương tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân thứ năm trong dòng tàu ngầm đa năng thuộc dự án Yasen-M.

Nó thuộc thế hệ tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân thứ tư (đơn vị thiết kế là Cục Kỹ thuật Hải quân Malachite của St. Petersburg).

Việc đóng tàu bắt đầu vào năm 2016, và được hạ thủy vào năm 2025. Con tàu đã hoàn thành thành công tất cả các giai đoạn thử nghiệm.

Ngày 10/11, giấy chứng nhận nghiệm thu đã được ký tại nhà máy Sevmash.

Tàu ngầm mang tên lửa đa năng này là tàu mang tiêu chuẩn đầu tiên của tên lửa hành trình siêu thanh Zircon.

Dự án tàu ngầm hạt nhân đa năng lớp Yasen-M tích hợp những phát triển độc đáo, tiên tiến trong lĩnh vực vũ khí, hệ thống điện tử và hệ thống động cơ chính.

Các linh kiện và vật liệu từ các nhà sản xuất trong nước đã được sử dụng trong quá trình chế tạo.

Theo TASS