Tổng thống Putin ra sắc lệnh, đồng loạt miễn nhiệm 2 trợ thủ của Tướng Shoigu

Hãng tin RBC (Nga) ngày 8/7 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã miễn nhiệm 2 trợ lý Thư ký Hội đồng An ninh Nga, đó là ông Evgeny Anoshin và ông Nail Mukhitov. Các sắc lệnh tương ứng đã được công bố trên cổng thông tin pháp luật của Nga.



Cả hai sắc lệnh đều được ông Putin ký vào ngày 8/7, lý do miễn nhiệm chưa được công bố.

Hiện tại, trên trang web của Hội đồng An ninh Nga, ông Mukhitov vẫn đang được đề cập với tư cách trợ lý Thư ký, trong khi ông Anoshin không còn có tên trong số những người giữ chức vụ này.

RBC cho biết, ông Mukhitov từng là Phó giám đốc cơ quan an ninh nội bộ của Tổng cục an ninh Liên bang Nga (FSB).

Ông gia nhập Hội đồng An ninh Nga vào năm 2015 và trở thành trợ lý cho ông Nikolai Patrushev - cựu Thư ký Hội đồng An ninh Nga vừa rời chức vụ vào tháng 5 năm nay và hiện đang là trợ lý cho Tổng thống Putin. Thay thế ông Patrushev là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Trong khi đó, ông Anoshin nhậm chức trợ lý Thư ký Hội đồng An ninh Nga vào cuối tháng 1/2023. Trước khi được bổ nhiệm làm trợ lý Thư ký Hội đồng An ninh, ông Anoshin giữ chức vụ phát ngôn viên của văn phòng Hội đồng An ninh.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vừa được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh Nga vào tháng 5 năm nay. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin trong chính phủ Nga cho biết, ông Anoshin sẽ chuyển đến làm việc với ông Nikolai Patrushev.

Cũng theo nguồn tin, ông Anoshin sẽ chịu trách nhiệm quảng bá chính sách hàng hải quốc gia và tương tác với truyền thông trong vai trò mới.

Hội đồng An ninh Nga là cơ quan tham mưu, giúp việc Tổng thống trong điều hành nhà nước, hoạch định các chính sách đối nội, đối ngoại, quân sự trong lĩnh vực an ninh, duy trì ổn định trật tự chính trị xã hội, bảo vệ quyền lợi và tự do của nhân dân. Hội đồng họp định kỳ một tháng một lần.

Cơ quan này nằm dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin, người giữ chức Chủ tịch Hội đồng, và ông Dmitry Medvedev, phó chủ tịch.

Trước đó, vào ngày 12/5 năm nay, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh điều chuyển Đại tướng Sergey Shoigu sang làm Thư ký Hội đồng An ninh Nga, nhường lại vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho cựu Phó thủ tướng kiêm nhà kinh tế học Andrey Belousov.

Điện Kremlin khẳng định, vị trí Thư ký Hội đồng An ninh Nga của ông Shoigu "rất quan trọng", phủ nhận đây là động thái giáng cấp cựu bộ trưởng quốc phòng.