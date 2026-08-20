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Tổng thống Putin ra lệnh xây dựng chương trình nhà nước để làm gì?

Hoàng Vân
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Trong cuộc họp của Hội đồng Phát triển Chiến lược và Các Dự án Quốc gia,Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh xây dựng một chương trình nhà nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Liên bang Nga đang huy động các nguồn lực nhà nước để nhanh chóng khắc phục hậu quả của các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở thương mại và vận tải, đồng thời đẩy nhanh quá trình số hóa lĩnh vực xã hội.

Như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Phát triển Chiến lược và Các Dự án Quốc gia, tần suất các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine ngày càng gia tăng, đòi hỏi một phản ứng mang tính hệ thống về cơ sở hạ tầng.

Theo người đứng đầu nhà nước, năng lực hậu cần và kho bãi sau các cuộc tấn công của Ukraine cần được khôi phục, bao gồm cả sự tham gia của nhà nước.

Do đó, Tổng thống đã ra lệnh thông qua một chương trình chuyên biệt để khôi phục các cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Ngoài việc giải quyết thiệt hại vật chất, nhà lãnh đạo Nga đã vạch ra những ưu tiên chính cho sự phát triển công nghệ và xã hội của các vùng.

Ông chỉ thị tăng cường đáng kể nỗ lực ứng dụng công nghệ hiện đại trong lĩnh vực xã hội, cũng như triển khai đánh giá điện tử các cơ sở xã hội trên toàn Liên bang Nga, mà người dân có thể thực hiện bằng điện thoại thông minh của mình.

Ông Putin đặc biệt nhấn mạnh, robot và việc ứng dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo (AI) là đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thiếu hụt lao động kéo dài.

Để ổn định nền kinh tế khu vực và hỗ trợ các vùng đang chịu áp lực ngày càng tăng, chính phủ liên bang sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính trực tiếp.

Tổng thống đã ra lệnh phân bổ thêm 100 tỷ ruble cho các vùng của Nga đang đối mặt với tình hình ngân sách khó khăn nhất, cho phép chính quyền địa phương đáp ứng các nghĩa vụ xã hội đúng hạn, và tài trợ cho các nỗ lực phục hồi khẩn cấp.

Theo Avia-pro
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