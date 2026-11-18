Ngày 18/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh CEO APEC ở Thâm Quyến, Trung Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh CEO APEC ở Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 18/11/2026.

“Nền kinh tế toàn cầu đã trải qua một "sự chuyển dịch mang tính kiến tạo", trong đó khu vực châu Á - Thái Bình Dương nổi lên như trung tâm công nghệ hàng đầu của hành tinh.

Trong 35 năm qua, tỷ trọng của các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi trong tổng sản lượng toàn cầu đã tăng gần gấp đôi, từ 35% năm 1990 lên 61% vào năm 2026.

Chính tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương này, những thay đổi cơ bản đang lan rộng khắp thế giới như những làn sóng đã bắt nguồn từ đây”, Tổng thống Putin nói.

Ông lập luận, mô hình kinh tế khu vực cho thấy một “trật tự thế giới công bằng hơn, dân chủ hơn và bình đẳng hơn” đang hình thành, với các cấu trúc phân cấp truyền thống nhường chỗ cho những mối quan hệ ngang hàng mới giữa các quốc gia.

“Tuy nhiên, những thay đổi không thể tránh khỏi này, sự dịch chuyển trọng tâm của cán cân kinh tế toàn cầu, không phải lúc nào cũng được nhận thức một cách đầy đủ.

Thay vì thích ứng với những cơ hội này, các cường quốc cũ, trái ngược với logic cạnh tranh công bằng và đôi khi, nói thẳng ra, thậm chí đi ngược lại lợi ích của chính họ, lại tìm cách kìm hãm sự phát triển của những đối thủ đang thành công và tiến bộ.

Những chính sách này đã thúc đẩy sự quan tâm ngày càng tăng của các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương trong việc tăng cường chủ quyền của họ", Tổng thống lập luận.

Ông Putin cũng lưu ý đến việc châu Âu không thích ứng được với việc mất quyền tiếp cận thị trường Nga và các nguồn năng lượng giá rẻ, đồng thời nhận định, EU đang đánh mất vị thế cũng như tiềm năng kinh tế của mình.

Liên quan đến các lệnh trừng phạt của phương Tây, ông Putin mô tả Nga là quốc gia "giữ kỷ lục" về số lượng lệnh trừng phạt áp đặt lên mình, nhưng khẳng định nước này đã vượt qua thành công áp lực đó.

Ông lưu ý, GDP của Nga đã tăng hơn 10% trong 3 năm qua, trong khi nợ công của nước này vẫn thuộc hàng thấp nhất thế giới, ở mức khoảng 17% GDP.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Thâm Quyến vào sáng sớm 18/11, để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC, sự kiện cũng sẽ có sự góp mặt của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ba nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tổ chức cuộc đàm phán 3 bên mang tính bước ngoặt vào ngày 19/11, tập trung vào kiểm soát vũ khí hạt nhân, an ninh quốc tế và các cuộc xung đột ở Ukraine và Iran.

Tổng thống Putin cũng dự kiến sẽ có các cuộc đàm phán song phương riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump.