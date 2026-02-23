Tổng thống Putin nói về lòng yêu nước của quân nhân trong Chiến dịch quân sự đặc biệt

Quân nhân Nga. Ảnh: TASS

Phát biểu tại lễ trao tặng huân chương nhà nước, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng đây không chỉ là những chuyên gia giàu kinh nghiệm và được huấn luyện bài bản, mà còn là những chỉ huy đã sát cánh cùng binh sĩ ngay từ đầu chiến dịch, chia sẻ mọi thử thách và thể hiện lý tưởng cùng nguyên tắc đạo đức vững chắc.

Ông Putin khẳng định, ngày 23/2 là dịp để tôn vinh những người sẵn sàng hy sinh tính mạng để thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ biên giới quốc gia và duy trì thế cân bằng chiến lược.

Theo ông, Nga đang bảo vệ tương lai, nền độc lập cũng như các nguyên tắc về sự thật và công lý. Ông nhấn mạnh, lực lượng vũ trang Nga, binh sĩ Vệ binh Quốc gia, nhân viên Bộ Nội vụ và các cơ quan đặc biệt đều đang ở tuyến đầu của cuộc chiến này.

Vinh danh và trao tặng danh hiệu Anh hùng Nga

Tổng thống Nga cho biết các phần thưởng nhà nước, trong đó có danh hiệu Anh hùng Nga, đã được trao để ghi nhận công lao của quân nhân.

Tổng thống đặc biệt nhấn mạnh đóng góp của các chỉ huy, sĩ quan thuộc lực lượng đặc nhiệm và đơn vị tác chiến, những người đã giúp chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai thành công các chiến dịch tấn công ở những hướng căng thẳng nhất.

Tổng thống Nga cũng thừa nhận trách nhiệm nặng nề của các chỉ huy trong việc bảo đảm nhân sự và hoàn thành nhiệm vụ.

Ông cũng đề nghị gửi lời động viên chân thành tới gia đình và người thân của các quân nhân, cũng như tất cả những ai đang chờ đợi và lo lắng cho lực lượng Nga.

Cùng ngày, Tổng thống cũng gửi lời chúc mừng tới toàn thể công dân, cựu chiến binh, quân nhân và nhân viên dân sự của Lực lượng Vũ trang Nga nhân Ngày Bảo vệ Tổ quốc.

Ông nhấn mạnh rằng người dân Nga luôn gìn giữ ký ức về những trang sử hào hùng, truyền lại cho các thế hệ sau, được hình thành từ nghệ thuật quân sự của các vị tướng vĩ đại, ý chí kiên cường và lòng dũng cảm của binh sĩ.

Ký ức lịch sử và thông điệp ngày 23/2

Tổng thống Putin khẳng định, ký ức về những chiến công trong lịch sử quân sự Nga đã trở thành nền tảng tinh thần, được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Theo ông, đây là minh chứng cho sức mạnh của ý chí, lòng dũng cảm và tài thao lược của quân đội Nga.

Lời chúc mừng nhân Ngày Bảo vệ Tổ quốc cũng được ông coi là thông điệp gửi tới phương Tây, khẳng định quyết tâm bảo vệ độc lập và tương lai của đất nước.