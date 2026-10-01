HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tổng thống Putin nói gì về quan hệ Nga-Trung Quốc?

Hoàng Vân
|

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã có những phát biểu về mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc.

- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đang ở mức cao chưa từng có”, Tổng thống Putin viết trong thông điệp chúc mừng gửi tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2026).

"Hai nước đang thực hiện những dự án chung lớn trong nhiều lĩnh vực, và phối hợp nỗ lực trong các vấn đề quốc tế, để xây dựng một trật tự thế giới đa cực công bằng hơn", bức điện tín của ông Putin được đăng tải trên trang web của Điện Kremlin cho biết.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh, ông tin tưởng cuộc gặp với ông Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Thâm Quyến sẽ mang lại hiệu quả tích cực, giúp tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa hai nước.

“Dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình, Trung Quốc đang thể hiện những thành tựu ấn tượng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và khoa học - kỹ thuật.

Trung Quốc đồng thời đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết những vấn đề cấp bách nhất, trong chương trình nghị sự khu vực và toàn cầu”, ông Putin nhấn mạnh.

"Tôi chân thành chúc các bạn sức khỏe dồi dào, an lành, đạt được những thành tựu mới. Chúc người dân Trung Quốc hạnh phúc và thịnh vượng", Tổng thống Putin nói.

Theo TASS
TST: Từ một manh mối nhỏ, "Bàn tay Thần chết" của Nga khuấy đảo phương Tây! Chiến dịch đã thành công
Tags

vladimir putin

APEC

Điện Kremlin

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại