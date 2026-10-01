Tổng thống Putin nói gì về quan hệ Nga-Trung Quốc?

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã có những phát biểu về mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đang ở mức cao chưa từng có”, Tổng thống Putin viết trong thông điệp chúc mừng gửi tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2026).

"Hai nước đang thực hiện những dự án chung lớn trong nhiều lĩnh vực, và phối hợp nỗ lực trong các vấn đề quốc tế, để xây dựng một trật tự thế giới đa cực công bằng hơn", bức điện tín của ông Putin được đăng tải trên trang web của Điện Kremlin cho biết.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh, ông tin tưởng cuộc gặp với ông Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Thâm Quyến sẽ mang lại hiệu quả tích cực, giúp tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa hai nước.

“Dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình, Trung Quốc đang thể hiện những thành tựu ấn tượng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và khoa học - kỹ thuật.

Trung Quốc đồng thời đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết những vấn đề cấp bách nhất, trong chương trình nghị sự khu vực và toàn cầu”, ông Putin nhấn mạnh.

"Tôi chân thành chúc các bạn sức khỏe dồi dào, an lành, đạt được những thành tựu mới. Chúc người dân Trung Quốc hạnh phúc và thịnh vượng", Tổng thống Putin nói.