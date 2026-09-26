HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tổng thống Putin: Nga không chuẩn bị chiến tranh với châu Âu

Hoàng Vân
|

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây khẳng định, Nga không chuẩn bị hành động quân sự chống lại bất kỳ quốc gia châu Âu nào.

- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Văn hóa Thống nhất lần thứ 12, ngày 25/9/2026.

Ngày 25/9, phát biểu với giới truyền thông bên lề Diễn đàn Văn hóa Thống nhất lần thứ 12 tại St. Petersburg, Tổng thống Putin cho biết, các nước châu Âu đang làm gia tăng căng thẳng nhằm tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Ông cáo buộc “các nhóm thế lực hiếu chiến” ở châu Âu tìm cách sử dụng Ukraine như “bia đỡ đạn”, để kìm hãm sự phát triển của Nga.

Tổng thống mô tả những phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur về khả năng xảy ra xung đột với Nga là một "hành động khiêu khích", gọi những tuyên bố về lợi ích của một cuộc tấn công phủ đầu vào Nga là "trò hề chính trị".

“Rạp xiếc đã rời đi, nhưng những chú hề vẫn còn đó”, ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cũng đề cập đến triển vọng nối lại đàm phán với Ukraine, đồng thời nói Nga sẽ đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên lợi ích của chính Nga.

Theo tổng thống, Ukraine đã tích cực nêu lên triển vọng về một lệnh ngừng bắn, bao gồm cả việc ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, cũng như chấm dứt việc phong tỏa bờ biển Biển Đen, song họ lại vẫn tiếp tục hành động quân sự vào Nga.

Nga đã đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào thường dân của Ukraine, đặc biệt là cuộc tấn công "quy mô lớn" của Ukraine vào thủ đô Moscow hôm 20/9.

Ông mô tả sự trả đũa của Nga là "nhạy cảm và gây thiệt hại" cho lực lượng Ukraine.

“Họ phải cảm nhận được những đòn trả đũa này từ phía Nga, và phải hiểu rằng không có hành động khiêu khích nào, không có sự leo thang tình hình nào sẽ dẫn đến kết quả mà họ mong muốn. Họ chỉ làm cho tình thế của mình tồi tệ hơn mà thôi”, Tổng thống Nga nói.

Theo ông Putin, những cáo buộc nói Nga có ý định tấn công châu Âu đang được sử dụng để biện minh cho việc tiếp tục chi tiêu cho Ukraine trước người dân châu Âu.

"Đây hoàn toàn là điều vô lý", ông nói.

Theo RT
Tags

vladimir putin

châu âu

Ukraine

putin

Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại