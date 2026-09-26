Tổng thống Putin: Nga không chuẩn bị chiến tranh với châu Âu

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây khẳng định, Nga không chuẩn bị hành động quân sự chống lại bất kỳ quốc gia châu Âu nào.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Văn hóa Thống nhất lần thứ 12, ngày 25/9/2026.

Ngày 25/9, phát biểu với giới truyền thông bên lề Diễn đàn Văn hóa Thống nhất lần thứ 12 tại St. Petersburg, Tổng thống Putin cho biết, các nước châu Âu đang làm gia tăng căng thẳng nhằm tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Ông cáo buộc “các nhóm thế lực hiếu chiến” ở châu Âu tìm cách sử dụng Ukraine như “bia đỡ đạn”, để kìm hãm sự phát triển của Nga.

Tổng thống mô tả những phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur về khả năng xảy ra xung đột với Nga là một "hành động khiêu khích", gọi những tuyên bố về lợi ích của một cuộc tấn công phủ đầu vào Nga là "trò hề chính trị".

“Rạp xiếc đã rời đi, nhưng những chú hề vẫn còn đó”, ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cũng đề cập đến triển vọng nối lại đàm phán với Ukraine, đồng thời nói Nga sẽ đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên lợi ích của chính Nga.

Theo tổng thống, Ukraine đã tích cực nêu lên triển vọng về một lệnh ngừng bắn, bao gồm cả việc ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, cũng như chấm dứt việc phong tỏa bờ biển Biển Đen, song họ lại vẫn tiếp tục hành động quân sự vào Nga.

Nga đã đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào thường dân của Ukraine, đặc biệt là cuộc tấn công "quy mô lớn" của Ukraine vào thủ đô Moscow hôm 20/9.

Ông mô tả sự trả đũa của Nga là "nhạy cảm và gây thiệt hại" cho lực lượng Ukraine.

“Họ phải cảm nhận được những đòn trả đũa này từ phía Nga, và phải hiểu rằng không có hành động khiêu khích nào, không có sự leo thang tình hình nào sẽ dẫn đến kết quả mà họ mong muốn. Họ chỉ làm cho tình thế của mình tồi tệ hơn mà thôi”, Tổng thống Nga nói.

Theo ông Putin, những cáo buộc nói Nga có ý định tấn công châu Âu đang được sử dụng để biện minh cho việc tiếp tục chi tiêu cho Ukraine trước người dân châu Âu.

"Đây hoàn toàn là điều vô lý", ông nói.