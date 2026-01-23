Tổng thống Putin gặp 3 đặc phái viên Mỹ ngay giữa đêm sau thông báo của Ukraine

Ba đặc phái viên Mỹ bao gồm Steve Witkoff, Jared Kushner và Josh Gruenbaum, người mới được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm cố vấn cấp cao cho Hội đồng Hòa bình của ông.

Tổng thống Putin đã chào đón phái đoàn Mỹ tại Moscow ngay trước nửa đêm 22-1 sau khi nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố "gần đạt được" một thỏa thuận.

Ông Witkoff cũng xác nhận các cuộc đàm phán chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng.

Tổng thống Putin (trái) bắt tay ông Witkoff trong cuộc gặp bàn về tình hình Ukraine đêm 22-1. Ảnh: Điện Kremlin

Các bên trước đây đều nhấn mạnh vấn đề lãnh thổ. Nga yêu cầu Ukraine từ bỏ 20% lãnh thổ mà nước này đang nắm giữ ở khu vực Donetsk phía Đông nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối.

Nga cũng yêu cầu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và bác bỏ bất kỳ sự hiện diện nào của quân đội NATO trên lãnh thổ Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình.

Theo Điện Kremlin, tương tự các cuộc gặp trước đây với phía Mỹ, Tổng thống Putin hôm 22-1 đã tham dự cùng với cố vấn chính sách đối ngoại Yuri Ushakov và đặc phái viên Kirill Dmitriev.

Một đoạn video ngắn cho thấy Tổng thống Putin bắt tay với 3 đặc phái viên Mỹ và mời họ ngồi vào một chiếc bàn dài hình bầu dục.

Vài phút sau khi cuộc đàm phán bắt đầu, Nga thông báo đã thực hiện một cuộc tuần tra bằng máy bay ném bom chiến lược.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay ném bom Tu-22M3 - được các máy bay chiến đấu của Nga hộ tống - đã bay hơn 5 giờ trên biển Baltic.

Cùng ngày 22-1, sau cuộc gặp người đồng cấp Mỹ, Tổng thống Zelensky xác nhận các điều khoản đảm bảo an ninh cho Ukraine đã được hoàn tất nhưng vấn đề lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết.

Trong một động thái được mô tả là “dấu hiệu tích cực”, Tổng thống Zelensky nói rằng các nhà đàm phán từ Nga, Ukraine và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc họp 3 bên lần đầu tiên tại Abu Dhabi - Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vào hai ngày 23 và 24-1.