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Tổng thống Putin đón sinh nhật lần thứ 74

Hoàng Vân
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Theo hãng tin TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin bước sang tuổi 74 trong ngày hôm nay (7/10), và ông chọn dành thời gian bên gia đình.

- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo nguồn tin, dù lựa chọn dành thời gian cho gia đình trong ngày sinh nhật mình, Tổng thống Putin vẫn tiếp tục thực hiện các công việc chính thức.

Đó là những cuộc điện đàm quốc tế và công tác chuẩn bị cho hội nghị cấp cao Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (SNG) tại Turkmenistan.

Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, điều quan trọng nhất đối với ông Putin là những lời chúc mừng từ người thân.

Tổng thống vẫn có một số sự kiện công khai đã được lên lịch, mặc dù chi tiết không được tiết lộ.

Tổng thống Putin thường đón sinh nhật tại Nga. Ông chỉ đón tuổi mới ở nước ngoài 2 lần, tại Chisinau năm 2002 và Bali năm 2013.

Các nhà lãnh đạo nước ngoài thường gửi những món quà mang tính biểu tượng.

Năm 2008, ông Putin nhận được một con hổ Amur con; năm 2017, cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi tặng ông một bộ vỏ chăn thêu.

Năm 2022, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trao một giấy chứng nhận máy kéo.

Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon mang tới những quả dưa hấu. Số dưa sau đó được chuyển tặng cho các trại trẻ mồ côi.

Theo TASS
Tags

vladimir putin

Tổng thống Nga

TASS

Bali

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