Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất mở rộng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh BRICS, với sự tham gia của các quốc gia thuộc Nam Bán cầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông cho rằng cần cải thiện các thể chế quản trị kinh tế toàn cầu.

“Chúng tôi cho rằng cần tiếp tục hợp tác với các quốc gia BRICS có cùng quan điểm nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Liên Hợp Quốc. Tất nhiên, điều này, trong đó có thể giúp mở rộng Hội đồng Bảo an, tăng đại diện của các quốc gia châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh”, ông Putin nói.

Ông Putin gần đây đã tới New Delhi, Ấn Độ để tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS. Máy bay IL-96 chở nguyên thủ Nga hạ cánh xuống căn cứ không quân Palam, nơi được Không quân Ấn Độ sử dụng.

Ngoài lãnh đạo Nga và Ấn Độ, hội nghị còn có sự tham dự của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, lãnh đạo Iran Masoud Pezeshkian, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa và Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed.

Trước đó, có thông tin Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tặng ông Putin một món quà trước thềm Hội nghị thượng đỉnh BRICS. Đó là một cuốn sách được viết cách đây 2.000 năm.

Theo TASS



