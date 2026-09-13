HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tổng thống Putin đề xuất mở rộng thành phần Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Hải Yến
|

Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất mở rộng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh BRICS, với sự tham gia của các quốc gia thuộc Nam Bán cầu.

Putin đề xuất mở rộng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại Hội nghị BRICS 2026 - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông cho rằng cần cải thiện các thể chế quản trị kinh tế toàn cầu.

“Chúng tôi cho rằng cần tiếp tục hợp tác với các quốc gia BRICS có cùng quan điểm nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Liên Hợp Quốc. Tất nhiên, điều này, trong đó có thể giúp mở rộng Hội đồng Bảo an, tăng đại diện của các quốc gia châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh”, ông Putin nói.

Ông Putin gần đây đã tới New Delhi, Ấn Độ để tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS. Máy bay IL-96 chở nguyên thủ Nga hạ cánh xuống căn cứ không quân Palam, nơi được Không quân Ấn Độ sử dụng.

Ngoài lãnh đạo Nga và Ấn Độ, hội nghị còn có sự tham dự của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, lãnh đạo Iran Masoud Pezeshkian, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa và Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed.

Trước đó, có thông tin Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tặng ông Putin một món quà trước thềm Hội nghị thượng đỉnh BRICS. Đó là một cuốn sách được viết cách đây 2.000 năm.

Theo TASS
4/5 đại lý Trung Quốc “né” xe điện trên 5 năm: Giá tụt mạnh, nhưng đây mới là điều đáng ngại


Tags

Nga

putin

BRICS

Ấn Độ

Trung Quốc

Hội đồng Bảo an

Tin nóng Thế Giới 24h

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

01:59
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

01:10
Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

01:26
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại