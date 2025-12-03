Tổng thống Putin cảnh báo rắn về các vụ tàu dầu bị tấn công ở biển Đen

Liên tiếp từ ngày 28-11 đến ngày 2-12 đã chứng kiến 3 vụ tàu chở dầu có liên hệ với Nga bị máy bay không người lái (UAV) tập kích ngoài khơi biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nguồn tin an ninh Ukraine nhận trách nhiệm cho vụ tấn công hôm 28-11, nói rằng các UAV đã đánh trúng các "tàu chở dầu bóng tối của Nga", theo TRTWORLD.

Phản ứng về các vụ tấn công này, Tổng thống Putin vừa đưa cảnh báo đanh thép với phía Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) bắt tay đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Điện Kremlin hôm 2-12. Ảnh: Điện Kremlin

"Giải pháp triệt để nhất là cắt đường ra biển của Ukraine. Khi đó, tình trạng tấn công sẽ không thể xảy ra nữa" - Kyiv Post dẫn tuyên bố của tổng thống Nga hôm 2-12.

Chủ nhân Điện Kremlin cho biết Nga có thể tăng cường tập kích hạ tầng tại bến cảng và tàu cập cảng Ukraine, cũng như cân nhắc tiến hành những biện pháp trả đũa nhằm vào tàu của những nước hỗ trợ Kiev thực hiện các vụ tấn công.

"Tôi hy vọng rằng giới lãnh đạo quân sự và chính trị Ukraine, cũng như những người đứng đằng sau họ, sẽ cân nhắc xem liệu có đáng tiếp tục thực hiện những hành động đó hay không"- Tổng thống Putin cảnh báo.

Trước đó, khi được hỏi về vụ tấn công ngày 2-12, một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết "những thông điệp cần thiết đã được chuyển tới các bên liên quan, bao gồm cả giới chức Ukraine".

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trước đó cũng đã chỉ trích các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào tàu thương mại ở biển Đen là "sự leo thang đáng lo ngại".

"Trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng tôi cũng không thể chấp nhận những cuộc tấn công này, vốn đe dọa an toàn hàng hải, môi trường và tính mạng trong vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi" – tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh.