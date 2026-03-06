Tổng thống Putin báo tin “cực buồn” cho châu Âu

Châu Âu đang đối mặt với một cú sốc năng lượng mới khi giá khí đốt tăng vọt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang. Giữa lúc thị trường năng lượng khu vực rơi vào trạng thái bất ổn, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Moscow có thể chấm dứt nguồn cung khí đốt cho Liên minh châu Âu (EU), động thái có thể khiến cuộc khủng hoảng năng lượng tại lục địa này trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo hãng tin Reuters, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng tới 75% chỉ trong tuần qua, chạm mức cao nhất trong nhiều năm. Nguyên nhân chính xuất phát từ tình hình an ninh tại khu vực Vùng Vịnh, nơi các hành động thù địch xung quanh Iran đang làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu năng lượng.

Một trong những yếu tố khiến thị trường thêm căng thẳng là việc Qatar – nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hàng đầu thế giới – tạm dừng sản xuất từ ngày 2/3. Quốc gia Trung Đông này hiện cung cấp khoảng 20% nguồn LNG toàn cầu. Do đó bất kỳ sự gián đoạn nào cũng nhanh chóng tác động tới thị trường năng lượng quốc tế.

Căng thẳng leo thang khiến Iran đe dọa tấn công bất kỳ tàu thuyền nào tìm cách đi qua Eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược nằm ở cửa ngõ phía nam Vùng Vịnh. Đây là con đường vận chuyển chủ yếu của các tàu chở LNG từ Qatar ra thị trường thế giới, khiến nguy cơ gián đoạn nguồn cung càng trở nên rõ rệt.

Trong bối cảnh đó, châu Âu lại đứng trước một sức ép mới từ Nga. Sau cuộc gặp Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tại Điện Kremlin ngày 4/3, Tổng thống Putin cho biết Nga có thể chủ động rút khỏi thị trường khí đốt châu Âu và chuyển hướng nguồn cung sang các khu vực khác mà không cần chờ EU chính thức áp đặt lệnh cấm nhập khẩu.

Trao đổi với truyền thông Nga, ông Putin nhấn mạnh rằng nếu các biện pháp cắt giảm quan hệ năng lượng với Nga vẫn tiếp diễn trong vòng một hoặc hai tháng tới, Moscow có thể dừng cung cấp ngay lập tức và chuyển nguồn năng lượng sang những đối tác mà họ coi là “đáng tin cậy”.

Mặc dù khẳng định đây chưa phải quyết định cuối cùng, ông Putin cho biết chính phủ Nga sẽ làm việc với các doanh nghiệp năng lượng để chuẩn bị các phương án cần thiết. Theo ông, Nga hoàn toàn có khả năng chuyển nguồn cung sang các “thị trường mới nổi” trong bối cảnh EU nhiều lần tuyên bố muốn loại bỏ hoàn toàn năng lượng Nga.

