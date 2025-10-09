Tổng thống Pháp sẽ bổ nhiệm thủ tướng mới trong 48 giờ tới

Thông báo này của Văn phòng Tổng thống Pháp được đưa ra ngày 8/10, sau khi Thủ tướng Lecornu làm việc với lãnh đạo các đảng phái để tìm cách tháo gỡ bế tắc chính trị nhưng bất thành.

Phần lớn nghị sĩ không ủng hộ việc giải tán Quốc hội, nhưng vẫn tồn tại một “nền tảng ổn định” đủ để thông qua ngân sách trước cuối năm. Đa số nghị sĩ cũng phản đối bầu cử sớm, dù nước Pháp đang đối mặt cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất từ đầu nhiệm kỳ của ông Macron. Dựa trên cơ sở đó, Tổng thống sẽ bổ nhiệm thủ tướng mới trong vòng 48 giờ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân. (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 8/10, Thủ tướng Lecornu thừa nhận: “Tôi đã thử mọi cách. Tối nay, nhiệm vụ của tôi đã kết thúc”.

Ông cho rằng nước Pháp cần một chính phủ mang tính kỹ trị, giảm bớt yếu tố chính trị, và các bộ trưởng mới không nên nuôi tham vọng tranh cử tổng thống.

Ông Lecornu đồng thời bác bỏ đề xuất tổ chức bầu cử tổng thống trước năm 2027. Ông nhấn mạnh: “Không phải lúc để thay tổng thống. Đừng khiến người dân nghĩ rằng chính tổng thống là người quyết định ngân sách”.

Quốc hội Pháp rơi vào tình trạng chia rẽ từ năm ngoái, sau khi Tổng thống Macron kêu gọi bầu cử sớm nhằm đối phó sự trỗi dậy của phe cực hữu. Kết quả dẫn đến một “quốc hội treo”, khi không phe nào giành được đa số.

Sự bế tắc này khiến Quốc hội không thể thông qua ngân sách để xử lý khủng hoảng nợ công ngày càng nghiêm trọng. Trong khi đó, kế hoạch cắt giảm chi tiêu tiếp tục châm ngòi biểu tình trên toàn quốc, còn phe đối lập kiên quyết đòi bầu cử sớm và tuyên bố sẽ chặn mọi chính phủ mới do ông Macron thành lập.

Ngày 6/10, ông Sébastien Lecornu - thủ tướng thứ 5 của Pháp trong vòng 2 năm, đệ đơn từ chức cùng toàn bộ chính phủ, chỉ vài giờ sau khi công bố danh sách nội các, khiến đây trở thành chính quyền có thời gian tại vị ngắn nhất trong lịch sử nước Pháp hiện đại. Tuy nhiên, theo yêu cầu của Tổng thống Macron, ông Lecornu đã tham vấn thêm các lãnh đạo chính trị từ trung tả đến trung hữu nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng.