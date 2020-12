Tổng thống Pháp nói mắc COVID-19 một phần vì xui

Trong đoạn video tự quay từ nơi ở của Tổng thống tại Versailles, ông Macron (hiện đang tự cách ly) cho biết ông đang trải qua các triệu chứng bao gồm đau đầu, mệt mỏi, ho khan.

Tổng thống Pháp hứa sẽ cập nhật hàng ngày và “hoàn toàn minh bạch” về diễn biến bệnh của mình.

Nhà lãnh đạo 42 tuổi nhận định việc ông mắc COVID-19 “cho thấy virus thực sự có thể lây cho tất cả mọi người, bởi vì tôi vốn được bảo vệ rất cẩn thận”.

“Thế mà tôi vẫn nhiễm virus. Có lẽ do một khoảnh khắc sơ suất, và do thiếu may mắn”, ông Macron nói.

Tổng thống Pháp thường xuyên đeo khẩu trang và tuân thủ các quy tắc giữ khoảng cách. Ông Macron cho rằng hành vi của mình đã giúp hạn chế sự lây lan của virus.

“Nếu không tôn trọng các quy tắc, tôi đã mắc bệnh từ lâu và lây lan cho nhiều người khác rồi”, ông Macron nói.

Tuy nhiên, các nhà phê bình đã chỉ ra một số thời điểm sơ suất của ông Macron, khi ông bắt tay Thủ tướng Bồ Đào Nha, Antonio Costa, 59 tuổi, ở Paris hôm thứ Tư và tham gia các bữa ăn tập thể.

Ông Macron cũng bắt tay người đứng đầu Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Angel Gurria, 70 tuổi, tại một cuộc họp hôm thứ Hai.

Cả hai đều đeo khẩu trang, nhưng văn phòng của ông Macron hôm thứ Sáu thừa nhận hành động này là một “sai lầm”.

Thủ tướng Slovakia Igor Matovic - người từng cùng tham dự Hội nghị thượng đỉnh EU tuần trước với ông Macron - đã nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 hôm thứ Sáu.

Ông Macron tham gia nhiều cuộc họp trước khi được chẩn đoán mắc COVID-19. Ảnh: AP

Ông Macron bắt tay người đứng đầu Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Angel Gurria. Ảnh: Reuters

Bất chấp việc mắc COVID-19, ông Macron vẫn tiếp tục điều hành đất nước bình thường, và dự kiến có một bài phát biểu trực tuyến vào thứ Năm.

“Năng suất làm việc của tôi giảm một chút vì virus, nhưng tôi sẽ tập trung vào các vấn đề cần ưu tiên, như xử lý dịch bệnh.”

Kết quả xét nghiệm dương tính của ông Macron được công bố trong bối cảnh các cơ quan y tế Pháp lại đang chứng kiến sự gia tăng số ca bệnh.

Ông Macron đã thực hiện một cuộc kiểm tra “ngay khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện” vào sáng thứ Năm và nhận kết quả dương tính. Ông sẽ tự cách ly trong bảy ngày, theo khuyến nghị của các cơ quan y tế quốc gia.

Bộ trưởng Y tế Pháp cho rằng ông Macron có thể đã bị nhiễm bệnh tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels vào tuần trước, nhưng ông Macron cũng đã có nhiều cuộc họp ở Paris.

Theo Daily Mail