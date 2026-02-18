Ông Jose Jeri bị phế truất chức vụ Tổng thống Peru.

Ông Jeri là tổng thống thứ 3 liên tiếp của Peru bị phế truất. Quốc hội nước này sẽ bầu một Chủ tịch Quốc hội mới, người cũng sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng thống Peru, trở thành vị tổng thống thứ 8 của đất nước trong vòng chừng ấy năm.

Những cuộc phế truất chóng vánh cho thấy giới tinh hoa chính trị Peru đã không thể giải quyết được các mối bận tâm của cử tri như tội phạm và tham nhũng, khiến đất nước mắc kẹt trong vòng xoáy khủng hoảng chính trị. Quốc hội cực kỳ không được lòng dân tìm cách ghi điểm bằng cách loại bỏ các nhà lãnh đạo không được lòng dân.

Vụ bê bối, được đặt tên là “Chifagate” - theo cách gọi địa phương với các nhà hàng Trung Quốc, bắt đầu từ tháng trước, khi ông Jeri bị ghi hình lúc đến một nhà hàng vào đêm khuya để gặp doanh nhân Trung Quốc Zhihua Yang, người sở hữu chuỗi cửa hàng và nhượng quyền dự án năng lượng. Cuộc gặp này không được ông công bố.

Ông Jerí phủ nhận mọi hành vi sai trái và khẳng định những cuộc gặp này chỉ là “tình cờ”. Ông cũng phủ nhận việc doanh nhân Yang xin bất kỳ ưu ái nào.

Vụ bê bối cho thấy một trong những thách thức lớn nhất mà Peru đang đối mặt: Làm thế nào để cân bằng quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ, trong bối cảnh Washington đã cảnh báo Lima về ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh.

Tuần trước, Cục các vấn đề Tây bán cầu của Mỹ cho biết họ “quan ngại” về các báo cáo cho rằng Peru có thể không có khả năng giám sát Chancay - một trong những cảng lớn nhất của họ. Mỹ cho rằng do các chủ sở hữu Trung Quốc “tham lam” quản lý cơ sở này.

Ông Jeri trở thành tổng thống vào tháng 10/2025, sau khi Quốc hội Peru bỏ phiếu nhất trí phế truất người tiền nhiệm Dina Boluarte giữa bê bối tham nhũng và làn sóng phẫn nộ gia tăng vì vấn nạn tội phạm.

Bà Boluarte không có phó tổng thống; ông Jeri khi đó là Chủ tịch Quốc hội đã trở thành người kế tiếp.

Ông Jeri cho biết sẽ tôn trọng kết quả bỏ phiếu của Quốc hội.