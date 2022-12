Tổng thống Nga Putin xác định mục tiêu quân sự năm 2023 và đánh giá xung đột ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp ở Moskva ngày 6/12/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin AFP, dẫn thông báo của Điện Kremlin hôm 20/12 cho biết ông Putin sẽ có cuộc họp mở rộng với Ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 21/12 để tổng kết các nhiệm vụ của Lực lượng Vũ trang Nga trong năm 2022 và xác định nhiệm vụ cho năm tiếp theo.



Cùng ngày, trong một tin nhắn video gửi tới các cơ quan an ninh của Nga, người đứng đầu Điện Kremlin thừa nhận rằng tình hình ở Ukraine là “cực kỳ phức tạp”.

Theo tờ Financial Times, thừa nhận này nằm trong nỗ lực nhằm chuẩn bị cho người dân Nga đối mặt với một cuộc chiến trường kỳ khi mà cuộc xung đột ở Ukraine đã gần đến mốc 10 tháng, nhưng những khó khăn mà Nga phải đối mặt ở 4 vùng thuộc Ukraine mà nước này đã sáp nhập là không nhỏ.

Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine vào ngày 24/2/2022, với lý do Kiev không sẵn sàng thực hiện Thoả thuận Hoà bình Minsk.

Ngày 5/10/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký đạo luật hoàn tất quá trình chính thức sáp nhập bốn vùng của Ukraine (Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia) vào lãnh thổ Nga.

Trước đó vào ngày 3/10/2012, Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) cũng đã thông qua luật về sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine nêu trên và hôm sau, Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) phê duyệt luật này.

Những động thái này được tiến hành sau các cuộc trưng cầu ý dân tại bốn vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia của Ukraine được tổ chức hồi tháng 9/2022. Nga cho biết đa số cư dân ở bốn vùng này đã ủng hộ việc sáp nhập.

Về phần mình, Kiev gọi cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý đó là “giả mạo” và cam kết tiếp tục đối phó với Moskva để giành lại các vùng lãnh thổ đã mất.

Thực tế chiến trường cho thấy được hỗ trợ bởi nguồn cung cấp vũ khí tiên tiến của phương Tây, Ukraine đã tiến hành phản công và lấy lại được một phần lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập trước đó. Trong số đó có thành phố Kherson, thủ phủ khu vực duy nhất mà Nga đã chiếm được trong chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine vốn được mở màn vào ngày 24/2/2022.

Trong một tin nhắn video phát đi hôm 20/12, ông Putin còn nói với các cơ quan an ninh của Nga rằng “những người sống ở đó, những công dân Nga, trông cậy vào sự bảo vệ của các bạn. Và nhiệm vụ của các bạn là đảm bảo an ninh, quyền và tự do của họ”.

Theo Financial Times, bình luận của ông Putin đánh dấu lần thứ hai trong tháng này người đứng đầu Điện Kremlin thừa nhận cuộc chiến ở Ukraine - mà ban đầu ông nghĩ sẽ kết thúc trong vòng chưa đầy một tuần - sẽ tiếp diễn trong một thời gian dài.

Trước đó, trong cuộc họp thường niên với Hội đồng Nhân quyền Nga vào hôm 7/12, ông Putin thừa nhận cuộc chiến của Nga ở Ukraine có thể biến thành một "tiến trình lâu dài".