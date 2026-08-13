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Tổng thống Nga Putin lần đầu đến quần đảo Kuril, Nhật Bản lên tiếng

Minh Hạnh
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Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có chuyến thăm đầu tiên đến đảo Iturup thuộc quần đảo Kuril - trung tâm trong cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Nga và Nhật Bản.

Theo video do bộ phận báo chí Điện Kremlin công bố, Tổng thống đã đến thăm nhà máy đóng gói cá Yasny trên đảo Iturup.

Hình ảnh từ kênh truyền hình Vesti cho thấy ông Putin mặc bộ vest sẫm màu, đứng quan sát những con cá lớn đặt trên bàn, trong khi hai quan chức đang thuyết trình về hoạt động đánh bắt và tập tính di cư của các loài cá. Ông cũng dừng lại để nếm thử món trứng cá của địa phương.

Trước khi đến Iturup, ông Putin đã giám sát giai đoạn cuối trong cuộc tập trận của Hạm đội Thái Bình Dương tại Yuzhno - Sakhalinsk.

Tổng thống Nga Putin thăm quần đảo Kuril: Nhật Bản phản đối mạnh mẽ chuyến đi này - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin giám sát cuộc tập trận. (Ảnh: Điện Kremlin)

Các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ Nga đã đến thăm quần đảo Kuril tổng cộng năm lần. Ông Dmitry Medvedev đã thực hiện các chuyến thăm tới đây bốn lần: vào năm 2010 khi ông còn là Tổng thống Nga, và vào các năm 2012, 2015, 2019 khi ông giữ chức Thủ tướng. Năm 2021, Thủ tướng Mikhail Mishustin cũng đã đến thăm đảo Iturup.

Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần khẳng định, rằng chủ quyền của Nga đối với quần đảo Kuril là vấn đề không thể tranh cãi, bởi các thỏa thuận quốc tế đã quy định quần đảo này thuộc về Nga.

Nhật Bản lên tiếng

Quần đảo Kuril - mà Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phía Bắc - là trung tâm trong cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Nga và Nhật Bản.

Nhật Bản đã bày tỏ sự "phản đối" chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới đảo Iturup, theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 13/8.

Bộ này khẳng định, toàn bộ "Vùng lãnh thổ phía Bắc" - cách Tokyo gọi phần phía nam của quần đảo Kuril, bao gồm cả đảo Iturup - đều là "lãnh thổ từ xa xưa của Nhật Bản, xét cả về mặt lịch sử lẫn pháp lý".

Nga và Nhật Bản đã đàm phán về một hiệp ước hòa bình thời hậu Thế chiến II kể từ giữa thế kỷ 20, nhưng trở ngại chính nằm ở vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Kuril.

Năm 1956, Liên Xô và Nhật Bản đã ký một tuyên bố chung về việc chấm dứt tình trạng chiến tranh. Hai nước đã khôi phục quan hệ ngoại giao và các mối quan hệ khác, nhưng đến nay vẫn chưa ký kết hiệp ước hòa bình.

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Nga

Nhật Bản

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