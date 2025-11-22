HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tổng thống Nga lần đầu lên tiếng về kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ

Minh Hạnh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, kế hoạch của Mỹ nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine là phiên bản cập nhật của đề xuất được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska hồi tháng 8.

Tổng thống Nga lần đầu lên tiếng về kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

"Trong các cuộc thảo luận, phía Mỹ đã yêu cầu chúng tôi đưa ra một số thỏa hiệp", ông Putin phát biểu ngày 21/11 trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia Nga. Tại cuộc gặp hồi tháng 8 ở Alaska, Mátxcơva đã xác nhận đồng ý với các đề xuất hòa bình, ông Putin lưu ý. Tuy nhiên sau đó, phía Mỹ đã tạm dừng vì Ukraine bác bỏ kế hoạch của ông Trump.

Tổng thống Putin cho biết, Mátxcơva đã nhận được dự thảo kế hoạch mới của ông Trump, nhưng vẫn chưa thảo luận "chi tiết" với Mỹ. "Tôi tin rằng nó cũng có thể tạo thành cơ sở cho một giải pháp hòa bình cuối cùng”, ông nói.

Theo nhà lãnh đạo Nga, Ukraine phản đối kế hoạch này. Nhưng cả Kiev lẫn các cường quốc châu Âu đều phớt lờ thực tế rằng các lực lượng Nga đang tiến quân ở Ukraine và sẽ tiếp tục tiến lên trừ khi có hòa bình.

Ông cho biết các lực lượng Nga đã gần như kiểm soát hoàn toàn thành phố Kupiansk, đông bắc Ukraine vào ngày 4/11 - bất chấp sự phủ nhận của Kiev - và những bước tiến như vậy sẽ tiếp tục nếu Ukraine từ chối kế hoạch của Mỹ.

"Nếu Kiev không muốn thảo luận về đề xuất của Tổng thống Trump và từ chối làm như vậy, thì cả họ và châu Âu nên hiểu rằng những sự kiện diễn ra ở Kupiansk chắc chắn sẽ lặp lại ở các khu vực quan trọng khác trên mặt trận", ông Putin nói. "Và nhìn chung, điều đó có lợi cho chúng tôi”. Dù vậy, Tổng thống Nga vẫn khẳng định ông sẵn sàng thảo luận về hòa bình.

Siêu tàu sân bay xuất hiện, 12.000 quân Mỹ tập kết tại Caribe, chỉ cách Venezuela 11 km
Tags

Ukraine

Mỹ

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

Trump

putin

Zelensky

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại