Tổng thống Nga gặp Tổng thống Iran, nói sẵn sàng hỗ trợ giải quyết xung đột với Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Tehran đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột với Mỹ. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc gặp giữa ông với người đồng cấp Iran - ông Masoud Pezeshkian.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian chụp ảnh bên lề hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các Quốc gia Độc lập tại Turkmenistan. (Ảnh: AP)

Cuộc gặp diễn ra tại Turkmenistan - nơi ông Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) và hội nghị thượng đỉnh về môi trường Biển Caspian.

Phát biểu tại cuộc gặp với Tổng thống Iran Pezeshkian, Tổng thống Nga Putin lưu ý rằng Tehran gần đây đã đưa ra đề xuất nhằm giải quyết xung đột một cách hòa bình, đồng thời khẳng định Mátxcơva sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng trong tiến trình này.

"Iran đang nỗ lực thực sự để chấm dứt cuộc xung đột bùng phát trong khu vực mà không phải do lỗi của họ, không phải do lỗi của Iran”, ông Putin phát biểu.

Ông cũng ca ngợi sự hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Nga và Iran, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và nhân đạo.

Đáp lại, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin vì lập trường của ông đối với cuộc xung đột tại Trung Đông.

Ông nhấn mạnh rằng Tổng thống Putin luôn phản đối chủ nghĩa đơn phương và Iran coi trọng cách tiếp cận này.

"Chúng ta cần hướng tới chủ nghĩa đa phương và ngăn chặn chủ nghĩa đơn phương lan rộng trên toàn thế giới. Mỹ cố gắng áp đặt quan điểm của mình lên các quốc gia trên khắp thế giới. Hiện nay, chính những chính trị gia này đang áp đặt đường lối chính trị trong nước của họ lên người khác, họ đang ra lệnh cho các quốc gia khác", ông Pezeshkian nói tiếp.

Tổng thống Iran cũng đề cập đến quá trình đàm phán giữa nước này và Mỹ, lưu ý rằng các cuộc tấn công của Mỹ đã diễn ra ngay cả khi các cuộc đàm phán vẫn đang được tiến hành.

"Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ rời bỏ bàn đàm phán", ông Pezeshkian nói thêm.

Ông cho biết các bên đã trao đổi các sáng kiến, và khi quá trình xem xét hoàn tất, kết quả có thể được chốt lại thông qua các bên trung gian.

"Chúng tôi đang nỗ lực chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt. Và các quyền lợi của chúng tôi cần được tôn trọng. Nhưng nếu họ tiếp tục hành động dựa trên cách tiếp cận đơn phương, thì điều này sẽ không thể xảy ra trong tương lai gần", Tổng thống Iran khẳng định.

Mátxcơva đã nhiều lần lên án chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhắm vào Iran, đồng thời kêu gọi một giải pháp ngoại giao. Trong chuyến thăm Tehran vào tháng 7, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố "không có lý do chính đáng nào cho cuộc tấn công của Mỹ" vì Tehran "không gây ra mối đe dọa" nào đối với Washington.

Cuối tháng 9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo rằng Tehran đã gửi một kế hoạch hòa bình lên phía Mỹ. Theo lộ trình này, Iran bày tỏ sẵn sàng khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến đường thủy có tầm quan trọng chiến lược đối với hoạt động xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông.

Đổi lại, Iran kỳ vọng Mỹ sẽ dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa nhắm vào nước này, nới lỏng hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu dầu và giải phóng một phần tài sản bị đóng băng. Tehran cũng mong muốn chấm dứt các hành động thù địch trên mọi mặt trận, bao gồm cả chiến dịch quân sự của Israel tại Li-băng.

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào tháng trước, Tổng thống Pezeshkian khẳng định rằng đất nước ông sẵn sàng cho "đối thoại và ngoại giao" nhưng sẽ không đàm phán trong bối cảnh bị đe dọa.

Mặc dù truyền thông đã đưa tin về các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai nước trong những tuần gần đây, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thẳng thừng bác bỏ đề xuất của Iran. Ông chia sẻ với các phóng viên rằng Tehran muốn "đạt được một thỏa thuận, nhưng đó không phải là thỏa thuận mà tôi muốn thực hiện". Tổng thống Mỹ cũng ám chỉ rằng Washington không loại trừ khả năng nối lại các cuộc tấn công nhắm vào Iran trong những tuần tới.