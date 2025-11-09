HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tổng thống Nga bổ nhiệm thứ trưởng quốc phòng vào vị trí quan trọng

Minh Hạnh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm Thứ trưởng Quốc phòng Andrei Bulyga làm Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia, theo một sắc lệnh được công bố trên trang web của Điện Kremlin.

Tổng thống Nga bổ nhiệm thứ trưởng quốc phòng vào vị trí quan trọng- Ảnh 1.

Tướng Andrei Bulyga. (Ảnh: Reuters)

Tướng Bulyga đã giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách hỗ trợ hậu cần từ tháng 3/2024.

Ông nhậm chức ngay trước khi nhiều quan chức và cựu quan chức quốc phòng cấp cao của Nga bị cáo buộc tham ô và nhận hối lộ.

Bộ trưởng Quốc phòng kỳ cựu Sergei Shoigu được bổ nhiệm làm thư ký hội đồng an ninh vào tháng 5/2024, trong bối cảnh các vụ bê bối tham nhũng và những lời chỉ trích về hiệu suất của lực lượng Nga tại Ukraine.

Trong một sắc lệnh khác ban hành ngày 8/11, Tổng thống Putin đã bổ nhiệm Tướng Alexander Sanchik, người từng giữ chức Tư lệnh Quân khu phía Nam của Nga, làm Thứ trưởng Quốc phòng, thay thế ông Bulyga.

