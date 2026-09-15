HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tổng thống Mỹ tuyên bố Nga - Ukraine đồng ý dừng tấn công cơ sở năng lượng

Minh Hạnh
|

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã làm trung gian cho một thỏa thuận, theo đó cả Nga và Ukraine sẽ ngừng tấn công cơ sở hạ tầng liên quan đến dầu diesel của đối phương.

Thỏa thuận Nga Ukraine: Mỹ trung gian dừng tấn công cơ sở năng lượng - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Trump - người từng yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngừng tấn công các cơ sở sản xuất dầu diesel của Nga - khẳng định trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, rằng việc giá nhiên liệu tăng vọt có liên quan đến xung đột tại Ukraine chứ không phải Trung Đông.

"Ukraine đã đồng ý không tấn công các mục tiêu năng lượng của Nga. Nga cũng đã đồng ý làm điều tương tự!”, Tổng thống Trump viết trên Truth Social ngày 14/9. "Việc giá dầu diesel toàn cầu tăng cao chủ yếu là do cuộc xung đột Nga - Ukraine, chứ không phải do Iran”.

Nga và Ukraine hiện chưa bình luận về tuyên bố của Tổng thống Trump.

Giá dầu diesel trung bình trên toàn nước Mỹ đã vượt mốc 6 USD/gallon (1,59 USD/lít) vào tuần trước, tăng khoảng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chuyên gia thị trường phần lớn cho rằng, sự gia tăng này bắt nguồn từ xung đột ở Trung Đông và căng thẳng leo thang trở lại giữa Mỹ và Iran, những yếu tố đã đẩy giá dầu thô lên cao.

Trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào tháng 2, khoảng 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Các biện pháp hạn chế vận tải thương mại của Tehran sau đó, cùng với lệnh phong tỏa của hải quân Mỹ, đã làm gián đoạn dòng chảy qua tuyến đường thủy huyết mạch này.

Cùng lúc đó, Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa nhắm vào các nhà máy lọc dầu, kho bãi và cơ sở hạ tầng xuất khẩu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Kiev khẳng định chiến dịch này làm suy yếu khả năng tài chính và duy trì hoạt động quân sự của Mátxcơva.

Nga đã đáp trả bằng các đợt tấn công quy mô lớn sử dụng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự và các cơ sở vận tải biển của Ukraine, qua đó làm tê liệt tuyến đường xuất khẩu chính của nước này qua các cảng ở Biển Đen.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hồi đầu tháng này cho biết, các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga đã góp phần gây ra "cú sốc năng lượng" toàn cầu và đẩy giá cả lên cao. Ông cho rằng sự gián đoạn này đã làm gia tăng áp lực lên thị trường năng lượng vốn đã chịu ảnh hưởng từ cuộc xung đột với Iran.

Việc giá dầu diesel tăng cao có thể gây ra những hệ quả sâu rộng đối với người tiêu dùng Mỹ, do loại nhiên liệu này được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp và vận tải hàng hóa. Theo nhiều ước tính, chi phí nhiên liệu chiếm từ 15% đến 30% giá thành thực phẩm tại Mỹ.

Tags

Donald Trump

Ukraine

dầu diesel

năng lượng

giá nhiên liệu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

01:10
Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

01:26
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại