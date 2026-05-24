Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố thỏa thuận với Iran ‘cơ bản đã đàm phán xong’

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: CNN)

"Một thỏa thuận về cơ bản đã được đàm phán xong, chỉ còn chờ hoàn tất giữa Mỹ, Iran và nhiều quốc gia khác”, Tổng thống Trump viết trên Truth Social.

Tuy nhiên, hãng thông tấn Fars của Iran đã bác bỏ mô tả của ông Trump, cho biết eo biển Hormuz vẫn sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Iran theo phiên bản đề xuất mới nhất được trao đổi giữa Mỹ và Iran.

CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết, các phiên bản gần đây của thoả thuận sắp hoàn tất, từng bước mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt lệnh phong tỏa của Mỹ với các cảng biển Iran.

Thỏa thuận này cũng sẽ giải phóng một phần tài sản Iran đang bị đóng băng tại các ngân hàng ngoài nước.

Ngoài ra, thỏa thuận sẽ khởi động ít nhất 30 ngày đàm phán tiếp theo nhằm giải quyết những điểm bất đồng còn lại liên quan đến chương trình hạt nhân Iran, bao gồm số phận kho uranium làm giàu ở cấp độ gần đạt chuẩn vũ khí của Tehran.

Tổng thống Trump cho biết các chi tiết cuối cùng vẫn đang được xử lý và vẫn có khả năng một số nội dung trong thoả thuận sẽ thay đổi.

Theo bài viết của Fars News , tuyên bố của ông Trump về việc mở lại eo biển là “không đúng sự thật” và “không phù hợp với thực tế”.

“Mặc dù Iran đã đồng ý cho phép số lượng tàu thuyền qua lại trở về mức trước chiến tranh, điều đó hoàn toàn không có nghĩa là ‘tự do lưu thông’ như trước chiến sự”, bài viết khẳng định.

Cũng trong ngày 23/5, Tổng thống Trump đã điện đàm với một nhóm lãnh đạo vùng Vịnh và khu vực, bao gồm quan chức của Ả-rập Xê-út, UAE, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan và Bahrain, để thảo luận về các cuộc đàm phán liên quan đến Iran cũng như bản ghi nhớ gắn với “HÒA BÌNH”.

Theo nguồn tin được thông báo về cuộc thảo luận, các lãnh đạo khu vực đã khuyên Tổng thống Trump chấp nhận khuôn khổ đề xuất với Iran.

“Cuộc gọi rất tích cực. Đã đạt được tiến triển tốt. Các lãnh đạo khu vực ủng hộ những tiến triển và bước đột phá mà Tổng thống Trump đạt được trong đàm phán”, một nhà ngoại giao khu vực tham gia cuộc điện đàm chia sẻ với CNN .

“Riêng tôi cũng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Bibi Netanyahu của Israel, và cuộc trao đổi cũng diễn ra rất tốt đẹp. Các khía cạnh và chi tiết cuối cùng của thoả thuận hiện đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố. Ngoài nhiều yếu tố khác của thỏa thuận, eo biển Hormuz sẽ được mở lại”, ông Trump nói.

Một nguồn tin Israel cho biết, mối lo lớn nhất của nước này là thỏa thuận tạm thời quá hẹp, chỉ nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn, mở lại eo biển Hormuz và từng bước nới lỏng trừng phạt Iran nhưng không giải quyết các vấn đề cốt lõi đối với Israel - chương trình hạt nhân và uranium làm giàu của Tehran. Mỹ tiếp tục trấn an Israel về vấn đề uranium.

Thủ tướng Netanyahu triệu tập cuộc họp hẹp vào tối 23/5 với một số bộ trưởng và quan chức an ninh để thảo luận về diễn biến đàm phán với Iran.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Axios trước đó, Tổng thống Mỹ Trump mô tả khả năng đạt được thỏa thuận với Iran là “50/50”, đồng thời cho biết ông có thể đưa ra quyết định vào ngày 24/5 về việc có nối lại hành động quân sự hay không.

Tổng thống Mỹ nói rằng các cuộc đàm phán có thể dẫn tới thỏa thuận “tốt đẹp”, hoặc khiến Mỹ lựa chọn “đánh Iran tan thành tro bụi”.

Ông Mike Pompeo, người từng giữ chức Ngoại trưởng trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, đã chỉ trích thỏa thuận và so sánh nó với các thỏa thuận thời chính quyền cựu Tổng thống Barack

Obama. “Hoàn toàn không phải nước Mỹ trên hết”, ông viết trên mạng xã hội X.

Phản ứng lại, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung đáp trả trên mạng xã hội X với ngôn từ gay gắt: “Mike Pompeo chẳng hiểu gì cả. Ông ta nên im lặng và để công việc thực sự cho những người chuyên nghiệp”.