Một phụ nữ đối mặt với nhân viên thực thi pháp luật thuộc Đội ứng phó đặc biệt trong cuộc biểu tình ngày 14/6 tại Portland.

Portland là một thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông sẽ chỉ đạo Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth "cung cấp tất cả quân số cần thiết để bảo vệ Portland đang bị chiến tranh tàn phá, và bất kỳ cơ sở ICE nào của chúng ta trước sự tấn công của Antifa và các phần tử khủng bố trong nước khác".

Phản ứng với tuyên bố này, Thị trưởng Portland Keith Wilson khẳng định: "Số lượng binh lính cần thiết là 0, tại Portland và bất kỳ thành phố nào khác của Mỹ. Tổng thống sẽ không thấy tình trạng vô pháp hay bạo lực ở đây trừ khi ông ta có kế hoạch gây ra điều đó".

Dữ liệu cho thấy tội phạm bạo lực ở Portland đã giảm trong 6 tháng đầu năm 2025. Theo báo cáo của cảnh sát, số vụ giết người ở Portland giảm 51% so với cùng kỳ năm trước. Portland có 17 vụ giết người trong cùng kỳ, trong khi hai thành phố có quy mô tương đương là Louisville và Kentucky ghi nhận 56 vụ.

Trong cuộc họp báo ngày 27/9, Thống đốc Oregon Tina Kotek của đảng Dân chủ bác bỏ sự cần thiết phải điều động quân đội, cho biết bà đã trao đổi với Tổng thống Trump và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem.

"Không có bất kỳ cuộc nổi loạn nào, không có mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia, và không cần phải có quân đội tại thành phố lớn của chúng ta", bà Kotek khẳng định.

"Tôi sẽ tiếp tục trao đổi vấn đề này với tổng thống, và tôi hy vọng ông ấy sẽ xem xét lại việc triển khai quân đội", bà cho biết thêm.

Chưa rõ liệu lời cảnh báo của ông Trump, rằng quân đội Mỹ có thể sử dụng "toàn lực" trên đường phố Portland có nghĩa là cho phép họ sử dụng vũ lực gây chết người hay không, và nếu có thì trong điều kiện nào.

Lầu Năm Góc không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về việc ông Trump sẽ triển khai Vệ binh Quốc gia, quân đội thường trực hay có thể là cả hai, như trường hợp ở Los Angeles hồi đầu năm nay.

Khi được hỏi về quyết định liên quan đến Portland, người phát ngôn của Bộ An ninh Nội địa Tricia McLaughlin cho biết các đặc vụ ICE cần được bảo vệ trước các cuộc biểu tình phản đối trấn áp nhập cư.

Căng thẳng gia tăng tại các thành phố lớn của Mỹ kể từ vụ xả súng nhắm vào một cơ sở của ICE ở Dallas, khiến 1 người bị giam giữ thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng.

Ngày 25/9, ông Trump nói với báo chí rằng "những kẻ điên rồ" đang tìm cách đốt phá các tòa nhà ở Portland. "Chúng là những kẻ kích động chuyên nghiệp và vô chính phủ", ông nói, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Tuần trước, nhà lãnh đạo Mỹ ký sắc tuyên bố phong trào chống phát xít Antifa là một "tổ chức khủng bố" trong nước.

Theo cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, chưa từng có vụ khủng bố nào ở Mỹ liên quan đến Antifa. Ông Trump lần đầu tiên tìm cách đưa phong trào này vào danh sách tổ chức khủng bố trong nước từ khi xảy ra làn sóng biểu tình khắp nước Mỹ vì cái chết của người đàn ông da màu George Floyd.