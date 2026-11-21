Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc đàm phán “rất tốt” về Ukraine trong cuộc gặp tại Trung Quốc, nhưng nói rằng ông không muốn thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine nếu không có thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay trong cuộc gặp tại Trung Quốc. (Ảnh: AP)

“Chúng tôi đã có những cuộc đàm phán rất tốt. Tôi nghĩ rằng có một cơ hội thực sự tốt để chúng tôi có thể hoàn thành việc này”, ông Trump nói tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 20/11 sau chuyến đi châu Á, nơi ông gặp Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Ông ấy đã bày tỏ rõ ràng mong muốn thấy cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine kết thúc bằng các biện pháp ngoại giao. Và tôi đã nói chuyện với các đại diện của chúng tôi, những người đang làm tốt công việc của họ, nhưng đó là một công việc khó khăn”.

“Vấn đề là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Putin có sự đối đầu rất quyết liệt, và điều đó không bao giờ dễ dàng. Cả hai nhà lãnh đạo đều không biết làm thế nào để kết thúc cuộc chiến này”.

Ông Trump tạm gác lại vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine - một điểm gây tranh cãi lâu nay trong các cuộc đàm phán - với tuyên bố: "Tôi không muốn bàn về các bảo đảm an ninh vì trước hết chúng ta cần đạt được một thỏa thuận đã".

Cũng tại cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ Trump đã lên tiếng bảo vệ việc gọi Tổng thống Nga Putin là “bạn”, nhưng cho biết ông “không thể khẳng định” liệu nhà lãnh đạo Nga có phải là bạn của Mỹ hay không.

“Tôi không thể nói thay cho nước Mỹ”, ông Trump phát biểu mà không giải thích thêm, rồi chuyển sang nói về mối quan hệ cá nhân “rất tốt” của mình với ông Putin.

“Tôi coi ông ấy là người mà tôi có mối quan hệ rất tốt”, ông Trump nói. “Thực sự rất tốt”.

Tổng thống Trump đã dành nhiều lời khen ngợi cho cả Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau các cuộc gặp song phương và ba bên ở Thâm Quyến.

Ông Trump nhấn mạnh rằng mối quan hệ của ông với các nhà lãnh đạo quốc tế chính là chìa khóa để tiến tới hòa bình.

“Bạn biết đấy, bạn thật may mắn khi có một người có mối quan hệ với những người đứng đầu các quốc gia quyền lực nhất,” ông nói.

Đảm bảo an ninh cho Ukraine

Jared Kushner - cố vấn kiêm con rể của ông Trump - cho biết hôm 19/11 sau các cuộc thảo luận về Ukraine tại Berlin, rằng ông Trump cởi mở với ý tưởng cung cấp cho Ukraine các bảo đảm an ninh tương tự như Điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), quy định rằng một cuộc tấn công vào một thành viên cũng được coi là cuộc tấn công vào tất cả các thành viên.

Ông Kushner cũng cho rằng họ đã khiến phía Nga "cảm thấy thoải mái với khái niệm này".

Tuy nhiên, theo truyền thông nhà nước Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm 20/11 đã bác bỏ ý tưởng đó, khẳng định bất kỳ hình thức "bán thành viên" nào của Kiev trong liên minh quân sự phương Tây đều là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Mátxcơva.

Khi được hỏi về sự khác biệt trong các phát biểu này, ông Trump giải thích đó là một phần của chiến thuật đàm phán.

“Phía chúng tôi đưa ra những thông tin như vậy vì đây cũng là một cuộc chiến về truyền thông. Chúng tôi đưa ra tuyên bố này, họ đưa ra tuyên bố khác”, ông nói. "Tôi chỉ có thể khẳng định với bạn rằng Tổng thống Putin muốn giải quyết vấn đề này, điều đó là chắc chắn”.