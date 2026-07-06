Tổng thống Mỹ Trump phát biểu mừng Quốc khánh sau khi phải trì hoãn vì giông bão

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu dài khoảng 40 phút tại sự kiện mừng ngày Quốc khánh 4/7, trong đó ông lặp lại lời kêu gọi về các hạn chế bỏ phiếu mới và điểm qua những gì mà ông ca ngợi là thành tựu của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tối 4/7. (Ảnh: Reuters)

Trước thời Tổng thống Trump, các tổng thống thường tránh xuất hiện trực tiếp tại các lễ kỷ niệm ngày 4/7. Ngoại trừ bài phát biểu tương tự mà ông Trump đã đưa ra vào năm 2019, không có tổng thống Mỹ nào phát biểu nhân ngày 4/7 tại Quảng trường Quốc gia kể từ năm 1951.

Khách tham quan đã phải chờ đợi hàng giờ để vào sự kiện, đối mặt với hàng rào an ninh được tăng cường và nhiệt độ lên tới 39 độ C. Cơ quan an ninh đã ra lệnh sơ tán đám đông khi một cơn giông tiến đến Washington, buộc khán giả phải trú ẩn trong các bảo tàng và tòa nhà chính phủ gần đó trước khi được phép quay trở lại khu vực sân khấu.

Đợt nắng nóng kỷ lục cũng đã buộc chính quyền Mỹ phải hủy bỏ một số cuộc diễu hành và các sự kiện khác trong khu vực.

Tổng thống Trump đã nói trong tuần này, rằng ông sẽ "có một bài phát biểu thực sự dài" tại cuộc mít tinh ngày 4/7, "chỉ để chứng tỏ rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì". Nhưng thực tế, bài phát biểu chỉ kéo dài chưa đến 40 phút, ngắn hơn nhiều so với nhiều bài phát biểu trước đây của ông.

Sau gần hai giờ trì hoãn do giông bão, Tổng thống Trump đã xuất hiện tại Quảng trường Quốc gia để đọc bài phát biểu.

“Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người, vì họ đã làm điều đúng đắn. Họ đã nhìn thấy sấm sét, và tôi đã nói, nếu tôi phải phát biểu trước một người vào lúc 4h sáng, tôi vẫn sẽ có mặt ở đây. Không gì có thể cản trở chúng ta”, ông Trump nói từ bục phát biểu, trong tiếng reo hò của đám đông.

Tổng thống Trump nhắc lại những thành tựu của Mỹ như cuộc đổ bộ lên mặt trăng hay chuyến bay tiên phong của anh em nhà Wright.

Ông đồng thời kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật hạn chế bỏ phiếu qua thư và yêu cầu bằng chứng quốc tịch để đăng ký bỏ phiếu.

“Nước Mỹ đã trở lại, và chúng ta muốn giữ cho nước Mỹ vĩ đại. Chúng ta sẽ làm được điều đó bằng cách thông qua Đạo luật Cứu nước Mỹ, có nghĩa là tất cả cử tri phải xuất trình giấy tờ tùy thân, tất cả cử tri phải cung cấp một thứ gọi là bằng chứng quốc tịch”, ông Trump nói về dự luật, vốn đang phải đối mặt với nhiều trở ngại tại Quốc hội.

“Và sẽ không có phiếu bầu qua thư, trừ trường hợp ốm đau, tàn tật, điều động quân sự hoặc đi du lịch, và sẽ không còn gian lận trong bầu cử nữa. Rất đơn giản”, ông Trump nói thêm.

Những lá cờ lịch sử của Mỹ đã được trưng bày trên sân khấu tại Quảng trường Quốc gia, và ông Trump đã giới thiệu chúng xuyên suốt bài phát biểu của mình.

“Chúng tôi rất vinh dự được trưng bày ở đây tối nay, ngay trung tâm thủ đô của quốc gia, một trong những lá cờ Mỹ đầu tiên từng tồn tại. Lá cờ ra đời năm 1777, mang 13 ngôi sao và 13 sọc của 13 tiểu bang đã tuyên bố độc lập vào ngày 4/7”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump đứng cạnh lá cờ lịch sử của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Trump cam kết sẽ “đưa đất nước chúng ta lên tầm cao mới” nhân kỷ niệm 250 năm ngày quốc khánh.

“Đây chỉ mới là bình minh của thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ, và vào ngày Quốc khánh 4/7 lần thứ 250 này, chúng ta tuyên bố, giống như cách đây hơn hai thế kỷ, rằng vì đất nước chúng ta, vì con cái chúng ta, và vì sự nghiệp tự do, chúng ta sẽ đưa đất nước lên một tầm cao mới, những tầm cao chưa từng đạt được. Chúng ta sẽ làm cho đất nước vĩ đại hơn, tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, và chúng ta sẽ yêu đất nước này hơn nữa”, Tổng thống Mỹ Trump nhấn mạnh.