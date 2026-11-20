Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/11 cho biết, ông quá bận rộn trong chuyến công du châu Á nên không thể gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un như từng gợi ý trước đó. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng hai bên sẽ có dịp trao đổi vào một thời điểm thích hợp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại khu phi quân sự ngăn cách hai miền Bán đảo Triều Tiên năm 2019. (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn đài NBC News trên chuyến bay từ châu Á trở về Washington, ông Trump nói mối quan hệ giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên “vẫn tồn tại, nhưng chúng tôi đã không gặp nhau”.

Trong tuần này, ông Trump đã tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Philippines, sau đó có các cuộc gặp quan trọng tại Trung Quốc với Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

“Có quá nhiều cuộc họp, nên kế hoạch đã không thành”, ông Trump nói. “Chúng tôi sẽ gặp nhau vào một thời điểm thích hợp”.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Nhà Trắng, ông Trump đã gặp ông Kim ba lần. Các cuộc gặp trước đây đều nhằm mục đích kiềm chế chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, nhưng không đạt được thỏa thuận cụ thể nào.

Kế hoạch cho chiến dịch ở Iran

Cũng trên đường trở về Mỹ, Tổng thống Trump được phóng viên Reuters hỏi về khả năng thực hiện các cuộc tấn công mới vào Iran. Ông trả lời: “Tôi sẽ trao đổi với các bạn về vấn đề này sau khi bước sang năm mới".

Trong những tuần gần đây, ông Trump liên tục thay đổi thái độ, có thời điểm đe dọa leo thang căng thẳng với Iran, lúc lại gợi ý về khả năng giảm bớt xung đột, trong bối cảnh hai bên vẫn đang bế tắc trong các nỗ lực giải quyết bất đồng.

Ông Trump cũng đưa ra mốc thời gian tương tự trong hai cuộc phỏng vấn khác. Trả lời đài Fox News trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm 19/11, ông nói: “Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra sau ngày 1/1”. Trong một cuộc phỏng vấn riêng với phóng viên của Axios và kênh News 12 (Israel), ông khẳng định: “Tôi không vội vàng đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến Iran”.

Trước đó, Phó Tổng thống JD Vance đã công khai tách biệt bản thân khỏi cuộc xung đột này và cho rằng đây là nguyên nhân dẫn đến thất bại chính trị của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Sau đó, ông Trump đã yêu cầu ông Vance ngừng tham gia vào các nỗ lực ngoại giao liên quan đến Iran để tập trung vào các vấn đề trong nước.

"JD không có vấn đề gì cả”, ông Trump chia sẻ khi được Reuters hỏi về bài đăng trên mạng xã hội của vị Phó Tổng thống. "Những gì ông ấy nói là đúng. Ông ấy cho rằng toàn bộ tình hình này chắc chắn là một trong những lý do khiến kết quả bầu cử không như chúng ta mong đợi”.

"Và vấn đề cốt lõi là, nếu phải thực hiện lại, liệu chúng ta có làm như vậy không? Câu trả lời là có. Bởi vì chúng ta không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Trump khẳng định.

Trong tuyên bố chung được đưa ra hôm 19/11 sau hội nghị thượng đỉnh giữa Trung - Nga - Mỹ tại Thâm Quyến, vấn đề xung đột với Iran đã không được đề cập đến.

Trên kênh Fox News, ông Trump cũng được hỏi về một thông tin do CNN đăng tải trong tuần này, cho rằng Iran đang lên kế hoạch kích nổ một quả "bom bẩn" tại Washington. "Bom bẩn" là loại thiết bị sử dụng thuốc nổ thông thường để phát tán các chất phóng xạ.

Ông Trump tỏ ý xem nhẹ mối đe dọa này. Khi được hỏi liệu người dân tại thủ đô có nên lo ngại hay không, ông đáp: "Tôi không nghĩ vậy".

Trước đó trong tuần, phía Iran cũng đã bác bỏ thông tin từ CNN, gọi đó là những cáo buộc "vô căn cứ".

Thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc đạt được một thỏa thuận chung về hạn chế vũ khí hạt nhân là điều khó khăn, nhưng ông vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy vấn đề này.

"Tôi ủng hộ ý tưởng đó, nhưng xét trên khía cạnh đàm phán thuần túy, đây là một nhiệm vụ rất khó khăn đối với tôi trên cương vị Tổng thống”, ông Trump chia sẻ sau hội nghị thượng đỉnh ba bên tại Trung Quốc.

Một trong những ưu tiên hàng đầu của ông Trump trong chuyến đi này là khởi động các cuộc thảo luận ba bên về kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Theo một báo cáo từ Bulletin of the Atomic Scientists, vào năm 2023, Trung Quốc sở hữu khoảng 410 đầu đạn hạt nhân, thấp hơn nhiều so với con số khoảng 3.708 đầu đạn của Mỹ. Một ước tính khác cho thấy Nga - quốc gia sở hữu kho vũ khí lớn nhất thế giới - nắm giữ khoảng 5.420 đầu đạn tính đến tháng 3/2026.

Ông Trump cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình đồng tình với ông về quan điểm hạn chế vũ khí hạt nhân, "nhưng đồng thời, thật khó để một bên nói rằng: Chúng tôi có 4.000 vũ khí hạt nhân, chúng tôi sẽ từ bỏ một nửa. Điều đó rất khó thực hiện”.

Một tuyên bố chung sau các cuộc hội đàm nêu rõ rằng các nhà lãnh đạo "tái khẳng định một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ không có người thắng và không bao giờ được phép xảy ra", đồng thời nhấn mạnh các bên sẽ "tiến hành đối thoại về việc giảm thiểu các rủi ro hạt nhân và ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hạt nhân”.