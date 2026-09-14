Tổng thống Mỹ Trump lên tiếng sau cảnh báo lạnh người của ông trùm AI

Tổng thống Mỹ Donald Trump gạt bỏ lời kêu gọi chính quyền kiểm soát sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), nói rằng ông lo ngại Mỹ sẽ đánh mất lợi thế trước Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh toàn cầu.

Một trung tâm dữ liệu của Core Scientific tại bang Georgia. (Ảnh AP)

Mặc dù thừa nhận cần có một số quy định, Tổng thống Trump không đưa ra bất kỳ chi tiết cụ thể nào về những biện pháp có thể được áp dụng. Ông cho rằng những cảnh báo về việc công nghệ đang phát triển quá nhanh và thiếu sự giám sát xuất phát từ những “thế lực tiêu cực” mà ông không nêu rõ, dù những người tiên phong trong ngành đã nhiều lần bày tỏ lo ngại như vậy.

“Chúng ta có thể đặt ra các rào cản, chúng ta có thể làm việc này việc kia, nhưng tôi nghĩ có rất nhiều thế lực tiêu cực đang đưa vấn đề này lên, những điều mà họ không nên đưa lên, và họ đang nói về những chuyện sẽ không xảy ra. Ai chiến thắng trong AI thì người đó chiến thắng”, ông Trump nói với các phóng viên trong chuyến thăm Ireland cuối tuần qua.

Ngày 13/9, khi được hỏi có phải ông đang cố giảm nhẹ những rủi ro từ AI hay không, nhà lãnh đạo Mỹ trả lời: “Tôi không xem nhẹ”, cho rằng trí tuệ nhân tạo “sẽ mang lại nhiều điều tốt hơn điều xấu, và hơn rất nhiều”.

Trong cuộc trò chuyện với các phóng viên trên chuyến bay trở về Washington, ông một lần nữa nhắc lại nhận định trước đó về tầm quan trọng của cuộc đua: “Ai chiến thắng AI thì người đó chiến thắng”.

Trước đó, CEO Dario Amodei của hãng AI Anthropic nói rằng ngành công nghệ nên giảm tốc độ phát triển để các biện pháp an toàn có thời gian bắt kịp. Ông cảnh báo trong khoảng 6-12 tháng tới, AI có thể đạt khả năng phối hợp các "đội quân" tác nhân AI để thực hiện những hành động quy mô lớn trên internet.

Những lãnh đạo công nghệ khác, trong đó có tỷ phú Elon Musk và CEO Sam Altman của OpenAI, cũng bày tỏ đồng tình với Amodei.

Khi một phóng viên hỏi liệu ngành AI có nên phát triển chậm lại hoặc chịu sự quản lý hay không, Tổng thống Trump rằng Mỹ đang dẫn trước Trung Quốc về phát triển AI. “Thành thật mà nói, tôi muốn giữ nguyên như vậy, bởi vì ai chiến thắng AI thì người đó chiến thắng”, ông nói.

Trở thành vấn đề bầu cử

AI trở thành một vấn đề quan trọng trong năm bầu cử tại Mỹ, khi một số công ty lớn nhất nước này đang đưa những trung tâm dữ liệu khổng lồ tới các thị trấn nhỏ trên khắp đất nước. Người Mỹ thuộc cả hai đảng ngày càng lo ngại các trung tâm này làm giảm diện tích đất nông nghiệp, gây áp lực lên nguồn nước và khiến hóa đơn điện tăng cao.

Ông Trump vẫn tiếp tục ủng hộ các trung tâm dữ liệu, cho dù cả đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ đều đang tìm cách tránh xa vấn đề này và nhiều cộng đồng địa phương tìm cách ngăn chặn việc xây dựng chúng.

Cựu Tổng thống Barack Obama của đảng Dân chủ cho rằng đảng của ông nên đưa AI thành một vấn đề trong chiến dịch tranh cử.

“Tôi sẽ nói về vấn đề này: ‘Đây là kế hoạch của chúng ta về an toàn, đây là kế hoạch của chúng ta để bảo đảm con cái chúng ta không bị công nghệ này làm ảnh hưởng tiêu cực.’ ... Tôi sẽ suy nghĩ rất cụ thể về những tác động kinh tế và hiểu xem điều gì sẽ xảy ra nếu AI khiến nhiều người mất việc. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến ai? Chúng ta sẽ ứng phó như thế nào?” ông nói tại một sự kiện tuần trước, cùng với nghị sĩ Hakeem Jeffries - lãnh đạo hàng đầu của đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ.

Ông Kevin Hassett - Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia tại Nhà Trắng, cho biết ông dự kiến trong tuần này sẽ có các cuộc họp với những quan chức chính quyền phụ trách chính sách an ninh mạng, khoa học và công nghệ, để thảo luận về các bước tiếp theo.

Ông Trump cũng có thể gặp các thành viên Quốc hội, trong đó một số người đang cảnh báo về tốc độ phát triển quá nhanh của AI.

“Tôi nghĩ tổng thống cũng muốn lắng nghe ý kiến từ họ”, ông Hassett nói.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson thừa nhận cần có “một số rào chắn, một số biện pháp an toàn” để AI “không vượt khỏi tầm kiểm soát”. Tuy nhiên, giống như ông Trump, ông cũng muốn bảo đảm Mỹ không “đánh mất lợi thế trong cuộc cạnh tranh toàn cầu với Trung Quốc, bởi điều đó sẽ là mối đe dọa với an ninh quốc gia”.