Tổng thống Mỹ Trump đối mặt ba lựa chọn sống còn trong cuộc xung đột với Iran

Ông Leon Panetta - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - cảnh báo xung đột với Iran có khả năng sẽ kéo dài thêm sáu tháng nữa, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ đang loay hoay tìm lối thoát khỏi cuộc xung đột gây nhiều tranh cãi này.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Guardian, ông Panetta nhận định, cuộc chiến với Iran có nguy cơ trở thành một "cuộc chiến không hồi kết" nữa của Mỹ tại Trung Đông, mà không thấy trước được lối thoát rõ ràng.

“Không có gì lạ khi Mỹ và Iran đang sa lầy vào một thế bế tắc tồi tệ, và thực sự có rất ít lựa chọn để chấm dứt cuộc chiến này”, ông Panetta - người từng giữ chức Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama - nhận định. Ông cho rằng, xung đột này đang trên đà trở thành “một cuộc chiến thất bại khác” ở Trung Đông, “giống như Iraq và Afghanistan”.

“Tôi cho rằng nhiều khả năng cuộc chiến này sẽ còn tiếp diễn thêm sáu tháng nữa mà chưa thể đi đến hồi kết”, ông nói thêm.

Ông Panetta trả lời phỏng vấn tờ Guardian chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Lục quân Mỹ - Dan Driscoll - đột ngột từ chức giữa lúc xung đột đang diễn ra, được cho là vì căng thẳng với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.

Ông Panetta, người từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2011 đến 2013, nói thêm: “Quân nhân Mỹ đang phải ra trận vào thời điểm Lầu Năm Góc - về cơ cấu chỉ huy - đang trải qua tình trạng hỗn loạn tột độ. Điều này thực sự tạo ra cảm giác rằng chẳng có ai đang nắm quyền điều hành cả. Và tôi cho rằng, dù là Iran hay các đối thủ khác, họ đang nhìn vào nước Mỹ và thấy sự yếu kém trong khả năng triển khai sức mạnh quân sự để bảo vệ đất nước”.

Mối lo ngại lớn nhất của ông Panetta hiện nay, là nước Mỹ đang đối mặt với một thế giới đầy rẫy hiểm nguy. “Trong khi các đối thủ tiếp tục gặp gỡ và hỗ trợ lẫn nhau theo các trục liên minh, thì chúng ta lại phát đi tín hiệu về sự yếu kém. Đó là một tín hiệu tồi tệ cần tránh trong bối cảnh chúng ta đang phải đối mặt với những mối đe dọa như vậy”.

Trong một tuyên bố, Lầu Năm Góc khẳng định cơ quan này đang hoạt động với “công suất tối đa” dưới sự lãnh đạo của ông Hegseth.

“Giả định cho rằng Bộ đang rơi vào tình trạng hỗn loạn là hoàn toàn vô căn cứ và là sự xúc phạm đối với mọi chuyên gia cũng như quân nhân tận tụy đang làm việc tại đây mỗi ngày để bảo vệ đất nước”, người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc - ông Sean Parnell - cho biết. “Đây chính là diện mạo của công cuộc cải cách”.

Ông Leon Panetta. (Ảnh: Getty Images)

Thế ‘tiến thoái lưỡng nan’ của Tổng thống Mỹ

Hồi tháng 3, chỉ ba tuần sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự tại Iran, ông Panetta chia sẻ với tờ Guardian, rằng ông tin ông Trump đang rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan".

Ông Trump phải cân nhắc giữa việc mở rộng quy mô chiến tranh nhằm loại bỏ lợi thế của Iran đối với eo biển Hormuz, hay "đơn giản là rút lui và tuyên bố chiến thắng" bất chấp nguy cơ bị coi là thất bại.

Đầu tuần này, ông Panetta tái khẳng định ông "hoàn toàn" tin rằng ông Trump vẫn đang ở trong tình thế đó. "Ông ấy đã tự dồn mình vào thế bí", ông nói.

Theo ông Panetta, ông Trump hiện có ba lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là rút lui và "thừa nhận rằng đây là một cuộc chiến thất bại", điều mà ông Panetta cho rằng khó có khả năng xảy ra với ông Trump.

Lựa chọn thứ hai là kéo dài tình trạng "bế tắc như hiện nay, với các cuộc tấn công qua lại và ăn miếng trả miếng", trong khi cả hai bên đều cố gắng "tránh bùng nổ một cuộc chiến nguy hiểm hơn", nhưng lại từ chối đàm phán hay đầu hàng.

Ông Panetta tin rằng cách tiếp cận đó sẽ dẫn đến "điều mà tất cả các bên đều lo ngại": một cuộc chiến tranh kéo dài khác tại Trung Đông.

Lựa chọn thứ ba, theo ông, là Mỹ giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz và loại bỏ "đòn bẩy nguy hiểm nhất" mà Iran nắm giữ, đó là khả năng "đóng cửa và gây gián đoạn" tuyến đường huyết mạch của thương mại toàn cầu này.

"Vì vậy, tổng thống hoặc phải hành động quyết liệt để mở lại eo biển Hormuz, hoặc - như tôi đã nói - cứ tiếp tục giả vờ như thể mình đang thắng thế trong thế bế tắc, trong khi thực tế thì không phải vậy", ông Panetta nhận định.

Khi được hỏi liệu ông có tin rằng Mỹ có thể "giành chiến thắng" trong cuộc chiến này hay không, ông Panetta trả lời: "Chỉ có thể thắng nếu có sự thay đổi mạnh mẽ trong thái độ của Mỹ, thể hiện rõ rằng mục tiêu hàng đầu của Mỹ vào thời điểm này là mở lại eo biển Hormuz”.

Ông cũng lập luận rằng, ông Trump đã làm tổn hại đến uy tín của mình khi liên tục đưa ra những tuyên bố sai lệch rằng một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh sắp đạt được và rằng eo biển Hormuz vẫn đang mở cửa.

"Vì vậy, câu hỏi thực sự là: liệu ông ấy có quyết định hành động thực tế để đạt được kết quả hay không?", ông Panetta đặt vấn đề. "Vì nhiều lý do, vào lúc này, ông ấy đang rơi vào tình thế tồi tệ nhất ở mọi phương diện: không chỉ mất uy tín, mà mọi lời đe dọa của ông ấy cũng hoàn toàn bị phớt lờ”.

Ông Panetta chia sẻ với tờ Guardian, rằng ông tin nhiều người Mỹ đã "mất niềm tin" vào "khả năng xử lý cuộc chiến này" của ông Trump. Ông dẫn chứng các cuộc thăm dò gần đây cho thấy đa số người Mỹ coi cuộc xung đột với Iran là một sai lầm.

Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng Lầu Năm Góc và chính quyền của ông Trump sẽ rút ra bài học từ sự việc liên quan đến đợt triển khai kéo dài kỷ lục của tàu sân bay USS Abraham Lincoln. "Vấn đề cốt lõi là, bạn không thể cứ mãi triển khai quân đến vùng chiến sự mà không có kế hoạch luân chuyển lực lượng”, ông Panetta nói.

"Vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở việc cuộc chiến đang diễn biến tồi tệ. Tôi cho rằng còn có sự thiếu tin tưởng vào quân đội, cụ thể là liệu họ có đang thực sự hỗ trợ thỏa đáng cho những người lính đang ngày đêm đối mặt với hiểm nguy hay không".