Tổng thống Mỹ Trump đe doạ đáp trả động thái chưa từng có của EU và Canada

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ám chỉ, rằng việc Liên minh châu Âu (EU) cho phép Canada trở thành thành viên liên kết có thể bị coi là "hành động thù địch", đồng thời đe dọa sẽ đáp trả bằng cách áp thêm thuế quan lên khối này.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Toronto, ngày 15/9. (Ảnh: AP)

"Nếu đó là ý định tốt thì không sao. Nếu là ý định xấu, chúng tôi sẽ áp mức thuế rất cao lên châu Âu", Tổng thống Trump phát biểu với báo chí ngày 16/9. Ông cũng gợi ý rằng Mỹ có thể cắt đứt quan hệ thương mại với châu Âu trong một số lĩnh vực nhất định.

Ông Trump cho rằng viễn cảnh Canada gia nhập EU là điều "nực cười" và gọi nước láng giềng của Mỹ là "đối tác thương mại tồi tệ".

Trong bài phát biểu ngày 16/9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói bà muốn mở đường để Canada trở thành “thành viên liên kết” đầu tiên của EU, nhằm xây dựng mối liên kết mới giữa các đồng minh trong “thế giới thù địch công khai”.

Bà Von der Leyen nói trước các nghị sĩ tại Strasbourg rằng, cần có những quan hệ đối tác mới “trong sự mong manh lạnh lẽo của thế giới ngày nay”.

Liên minh gồm 27 quốc gia đang phải đối mặt với nhiều thách thức, nhất là cuộc xung đột ở Ukraine. Cả EU và Canada đều đang phải cạnh tranh gay gắt về thương mại và xử lý nhiều vấn đề khác với chính quyền Mỹ, trong khi Trung Quốc ngày càng quyết đoán.

Quan hệ giữa Canada và Mỹ đang ở mức cực kỳ căng thẳng, sau khi các cuộc đàm phán thương mại sụp đổ vào tháng trước, kéo theo một loạt biện pháp áp thuế trả đũa lẫn nhau.

Ngày 16/9, Văn phòng Thủ tướng Mark Carney cho biết Canada đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Lực lượng Viễn chinh liên hợp (JEF) - liên minh quân sự do Anh dẫn đầu. Đây được coi là một trong những nỗ lực của Canada để đa dạng hóa quan hệ quốc phòng, nhằm giảm bớt phụ thuộc vào Mỹ.

Lực lượng này bao gồm 10 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tạo nên quan hệ đối tác quân sự phản ứng nhanh.

"Thủ tướng Carney thông báo Canada đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Lực lượng Viễn chinh liên hợp và hoan nghênh sự ủng hộ của Vương quốc Anh đối với việc Canada tham gia sáng kiến quan trọng này", văn phòng của ông Carney ra tuyên bố.

Trước đó, ông Carney gặp Thủ tướng Anh Andy Burnham tại miền bắc nước Anh.

Văn phòng của ông Carney cho biết, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các cơ hội hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng, thông qua Chương trình Không quân chiến đấu toàn cầu (GCAP). Đây là dự án phát triển máy bay chiến đấu tiên tiến mà Canada tham gia với tư cách quan sát viên từ tháng 7.

JEF bao gồm các quốc gia: Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển và Anh.