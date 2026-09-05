Tổng thống Mỹ Trump đe dọa cắt thương mại với một số quốc gia nếu Fed không hạ lãi suất

Tổng thống Donald Trump vừa gia tăng sức ép lên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải hạ lãi suất. Ông đe dọa cắt đứt thương mại với một số nền kinh tế mà Mỹ có thâm hụt thương mại nếu ngân hàng trung ương không hành động.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Ông Trump đưa ra yêu cầu này trong bài đăng dài trên mạng xã hội ngày 4/9, sau khi báo cáo việc làm tháng 8 được công bố. Báo cáo này mạnh hơn dự kiến, có thể củng cố lập luận của các quan chức Fed về việc tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào ngày 15/9.

Trong bài đăng, Tổng thống Trump kêu gọi Chủ tịch Fed Kevin Warsh - người do chính ông lựa chọn và khen là “tuyệt vời”, cùng các thành viên hội đồng “hãy trở nên sáng suốt” và “HÃY LÀ NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC một lần”.

“HẠ LÃI SUẤT, HOẶC TÔI SẼ NGỪNG GIAO THƯƠNG VỚI NHỮNG QUỐC GIA MÀ CHÚNG TA ĐANG THÂM HỤT. Lãi suất cao đặt nước Mỹ vào thế bất lợi cực kỳ không công bằng, và tôi sẽ không để điều đó xảy ra!” ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ nói rằng Tòa án Tối cao đã thừa nhận thẩm quyền của ông trong việc thực hiện điều đó. Tuy nhiên, nếu ông tiến hành biện pháp cấm vận thương mại, động thái này gần như chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc chiến pháp lý.

Chưa rõ việc ngừng giao thương với các quốc gia mà Mỹ đang thâm hụt có thể giảm chi phí vay vốn của Mỹ bằng cách nào.

Tuyên bố cho thấy ông Trump đang dần mất kiên nhẫn với Fed, chỉ vài tháng sau khi ông Warsh tiếp quản vị trí chủ tịch từ ông Jerome Powell - người thường xuyên bị tổng thống chỉ trích vì các quyết định chính sách của Fed.

Ông Trump giảm bớt chiến dịch gây sức ép lên Fed sau khi ông Warsh trở thành chủ tịch, nhưng bài đăng mới nhất cho thấy tình hình đang trở lại như cũ.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đang lao dốc trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Các cuộc thăm dò cho thấy người Mỹ không hài lòng với cách ông xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt và cuộc chiến tại Iran.

Tăng trưởng việc làm tại Mỹ bất ngờ tăng mạnh trong tháng 8, với số việc làm phi nông nghiệp tăng thêm 162.000 vị trí, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên. Trước con số này, các nhà đầu tư tin rằng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp sắp tới, khiến cổ phiếu và trái phiếu kỳ hạn ngắn giảm giá.

Tổng thống Trump tỏ ra tức giận trước đà giảm của thị trường trong một bài đăng khác.

Ông viết: “Chúng ta vừa nhận được NHỮNG CON SỐ TUYỆT VỜI về việc làm, thị trường đáng lẽ phải TĂNG, bởi tín dụng và nền kinh tế của chúng ta đang tốt hơn. Nhưng, như trong 25 năm qua, thị trường chứng khoán lại GIẢM, bởi chúng ta đang sống trong một THỰC TẠI SAI LỆCH, nơi người ta cho rằng nếu mọi thứ tốt đẹp thì phải ‘GIẾT NÓ’ vì ‘lo sợ’ lạm phát”.

Trước đó, Cố vấn kinh tế hàng đầu của Nhà Trắng Kevin Hassett cho rằng số liệu việc làm củng cố lập luận về việc giữ nguyên lãi suất.

“Chúng tôi tôn trọng tính độc lập của Fed, nhưng tôi cho rằng lập luận ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất hiện khá vững chắc”, ông Hassett nói trên CNBC.