Tổng thống Mỹ Trump bác kế hoạch kiểm soát đảo Kharg

Quỳnh Như |

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã từ chối phương án quân sự nhằm kiểm soát đảo Kharg của Iran do lo ngại thương vong lớn, và ông chuyển sang chiến lược gây áp lực chính trị và ngoại giao trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

Lo ngại thương vong quân sự

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức chính quyền Mỹ và những người quen thuộc với một số cuộc thảo luận nội bộ cho biết, Tổng thống Donald Trump đã từ chối đề xuất triển khai lực lượng Mỹ để kiểm soát Kharg của Iran, một trung tâm xuất khẩu năng lượng quan trọng.

Các quan chức cho biết ông Trump đặc biệt nhạy cảm với những kịch bản liên quan đến thương vong của binh lính Mỹ.

Những cân nhắc của Tổng thống Trump cũng chịu ảnh hưởng từ các tiền lệ lịch sử, trong đó có cuộc khủng hoảng con tin Iran năm 1979 dưới thời cựu Tổng thống Jimmy Carter.

Chiến lược gây áp lực đối với Tehran

Thay vì lựa chọn phương án quân sự trực tiếp, Tổng thống Mỹ Trump được cho là chuyển sang chiến lược gây sức ép với Tehran thông qua các tuyên bố cứng rắn và mang tính răn đe. Một số phát ngôn công khai của ông, bao gồm những cảnh báo nhắm vào cấu trúc quyền lực của Iran, được mô tả là nhằm tạo áp lực tâm lý buộc Tehran phải quay lại bàn đàm phán.

Theo một quan chức, cách tiếp cận này được thiết kế để cảnh báo giới lãnh đạo Iran nhằm đạt được nhượng bộ chính trị mà không cần sử dụng đến vũ lực.

Lo ngại tác động từ eo biển Hormuz

Báo cáo cũng cho biết Tổng thống Trump bày tỏ sự thất vọng trước những gián đoạn tại eo biển Hormuz - nơi trung chuyển một phần lớn nguồn cung dầu toàn cầu. Các sự cố tại khu vực này đã tác động đến chuỗi vận tải và gây biến động thị trường năng lượng.

Ông Trump được cho là đã chỉ trích các đồng minh phương Tây vì chưa hỗ trợ đầy đủ trong việc bảo đảm an ninh hàng hải tại khu vực.

Các động thái ngoại giao và bối cảnh lệnh ngừng bắn

Tờ Wall Street Journal cho biết các cuộc thảo luận nội bộ tại Washington cho thấy sự "giằng co" giữa phương án leo thang quân sự và cách tiếp cận thận trọng hơn nhằm tránh rủi ro kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh các quan chức năng lượng lo ngại về những biến động giá cả toàn cầu.

Theo báo cáo, Tổng thống Trump được cho là đã chỉ thị cho nhóm trợ lý của mình thúc đẩy các kênh ngoại giao với Tehran. Trước đó, một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ, Israel và Iran đã đạt được sau các cuộc đàm phán gián tiếp, song các nỗ lực hướng tới một thỏa thuận dài hạn vẫn chưa đạt kết quả.

Báo cáo cho thấy chính quyền Mỹ đang phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa mục tiêu chiến lược, rủi ro quân sự và áp lực kinh tế khi định hình chính sách đối với Iran trong giai đoạn nhạy cảm hiện nay.

