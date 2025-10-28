Tổng thống Mỹ 'ra đòn' thắng lợi: Gã khổng lồ Nga bán tháo tài sản - Ukraine 'ăn mừng', ông Putin cảnh báo

Tờ Newsweek (Mỹ) đưa tin, công ty dầu khí khổng lồ Lukoil (Nga) cho biết vào ngày 27/10 rằng họ sẽ bán các tài sản quốc tế của mình, đánh dấu một trong những động thái quan trọng nhất của công ty này kể từ khi các lệnh trừng phạt mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm vào ngành năng lượng của Nga có hiệu lực.

Tuần trước, Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt đối với Lukoil và Rosneft - hai công ty dầu khí tư nhân lớn nhất của Nga, nhằm siết chặt áp lực tài chính liên quan đến cuộc chiến của Điện Kremlin ở Ukraine. Vương quốc Anh cũng áp dụng các biện pháp trừng phạt riêng, nhắm vào cả hai công ty này và hàng chục tàu chở dầu được gọi là "hạm đội bóng tối" bị cáo buộc giúp Nga lách luật xuất khẩu dầu hiện hành.

Lukoil - công ty sản xuất khoảng 2% sản lượng dầu mỏ thế giới - cho biết họ vẫn cam kết duy trì "hoạt động ổn định" trong thời gian chuyển giao. Ảnh: Getty

Lukoil - nhà sản xuất dầu lớn thứ hai của Nga - cho biết việc thoái vốn sẽ được thực hiện theo giấy phép thu hẹp hoạt động từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ và có thể xin gia hạn "để đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn".

Newsweek đã liên hệ với Bộ Tài chính Mỹ qua email để đề nghị bình luận.

Lukoil cũng cho biết họ đã bắt đầu xem xét các đề nghị chào mua từ những khách hàng tiềm năng nhưng không nêu rõ tài sản nào sẽ được rao bán.

Theo hãng thông tấn Interfax (Nga), một trong những tài sản quốc tế lớn nhất của Lukoil là 75% cổ phần tại mỏ dầu West Qurna 2 của Iraq - một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới, với sản lượng hơn 480.000 thùng/ngày vào đầu năm nay. Lukoil cũng sở hữu nhà máy lọc dầu Neftohim Burgas tại Bulgaria - nhà máy lọc dầu lớn nhất khu vực Balkan, và nhà máy lọc dầu Petrotel tại Romania. Lukoil cung cấp dầu cho Hungary, Slovakia và nhà máy lọc dầu STAR của Thổ Nhĩ Kỳ - vốn phụ thuộc rất nhiều vào dầu thô của Nga.

Theo Newsweek, lệnh trừng phạt trên được đưa ra trong bối cảnh các chính phủ phương Tây đang gia tăng nỗ lực nhằm cắt giảm nguồn thu từ năng lượng của Moscow và làm suy yếu khả năng tài trợ cho cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Lukoil - công ty sản xuất khoảng 2% sản lượng dầu mỏ thế giới - cho biết họ vẫn cam kết duy trì "hoạt động ổn định" trong thời gian chuyển giao.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 24/10 đã thúc giục Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga, kêu gọi các biện pháp trừng phạt nhắm vào toàn bộ ngành dầu mỏ chứ không chỉ hai công ty nêu trên. Ông cũng kêu gọi cung cấp tên lửa tầm xa để tăng cường khả năng đáp trả của Ukraine trước các lực lượng Nga.

Ông Zelensky cho biết các lệnh trừng phạt dầu mỏ là "một bước tiến lớn" và nói rằng "phải gây áp lực không chỉ lên Rosneft và Lukoil mà còn lên tất cả các công ty dầu mỏ của Nga".

"Bên cạnh đó, chúng tôi đang thực hiện chiến dịch gây áp lực của riêng mình bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm mục tiêu cụ thể vào ngành dầu mỏ của Nga", Tổng thống Ukraine nói.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vào ngày 26/10 rằng ông vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Tổng thống Mỹ Trump về một giải pháp tiềm năng cho vấn đề Ukraine, nhưng gọi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào các công ty dầu mỏ hàng đầu của Nga là "hành động không thân thiện" và sẽ gây tổn hại đến quan hệ song phương. Ông cảnh báo rằng Moscow "sẽ không bị đe dọa".

“Đây là nỗ lực gây sức ép lên Nga, nhưng không một quốc gia và người dân có lòng tự trọng nào lại đưa ra bất kỳ quyết định dưới áp lực”, ông Putin nói.