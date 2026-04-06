HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tổng thống Mỹ nói từng gửi "rất nhiều súng" cho người biểu tình Iran

Anh Thư |

Một số nhóm người Kurd đã phản bác tuyên bố của ông Donald Trump về việc nhận vũ khí từ Mỹ trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình ở Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5-4 cho biết Washington từng bí mật gửi vũ khí cho người biểu tình Iran thông qua lực lượng người Kurd vào đầu năm nay.

“Chúng tôi đã gửi cho họ rất nhiều súng, chúng tôi đã gửi chúng thông qua người Kurd”- ông Donald Trump nói với phóng viên Fox News trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Song song đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói rằng hầu hết số vũ khí này không đến tay người biểu tình vì bị người Kurd giữ lại.

Tổng thống Mỹ nói đã gửi "rất nhiều súng" cho người biểu tình Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 31-3 - Ảnh: AP

Tuyên bố này liên quan đến làn sóng biểu tình làm rung chuyển Iran cuối năm 2025, đầu năm 2026 do khủng hoảng giá sinh hoạt, đồng tiền mất giá và nhiều yếu tố khác.

Một số nhóm người Kurd đã phản bác tuyên bố của ông Donald Trump.

Ông Hejar Berenji, một đại diện của Đảng Dân chủ Kurdistan Iran (PDKI), khẳng định với Fox News: “Chúng tôi không nhận được bất kỳ vũ khí nào trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình ở Iran”.

Tags

Mỹ

Tin nóng Thế Giới 24h

Trump

Iran

vũ khí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại