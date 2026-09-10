Tổng thống Mỹ dự báo thời điểm xung đột Iran kết thúc

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra dự báo cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ của Mỹ vào tháng 11 tới. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang khi hai bên liên tục trả đũa quân sự và tấn công tàu chở dầu tại eo biển Hormuz, đẩy giá dầu thô Brent vượt mốc 100 USD/thùng.



