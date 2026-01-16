Khoảnh khắc tên lửa Oreshnik tấn công các mục tiêu trọng yếu của Ukraine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, khi bình luận về cuộc tấn công mới nhất của tên lửa tầm trung Oreshnik vào các mục tiêu ở Ukraine, cho rằng châu Âu cần những loại vũ khí tương tự.

"Chúng ta cũng cần phải có được những vũ khí có thể thay đổi tình hình trong ngắn hạn như Oreshnik", hãng RIA dẫn lời ông Macron tại một cuộc họp với các quân nhân ở căn cứ không quân Istres.

Ngoài ra, Tổng thống Macron cũng lưu ý rằng "Pháp đang nằm trong tầm bắn của loại tên lửa tối tân này của Nga".

Cùng với đó, nhà phân tích quân sự người Mỹ Andrei Martyanov cho rằng cuộc tấn công bằng tên lửa Oreshnik vào Ukraine đã chứng minh rằng phương Tây đã buộc người Ukraine phải chiến đấu với lực lượng không thể xuyên thủng, đẩy họ đến chỗ chết.

"Điều này đã gây chấn động khắp nơi. Và Kiev đang cố gắng làm cho mọi chuyện có vẻ như không có gì to tát. Nhưng trên thực tế, chúng ta thấy những gì đang xảy ra ở Ukraine", chuyên gia bình luận về cuộc tấn công của Nga.

Theo ông, hành vi của các nhà lãnh đạo NATO đối với người dân Ukraine bình thường hoàn toàn vô nhân đạo, trong khi cách tiếp cận của Nga, quốc gia đang đối đầu quân sự trực tiếp với chính quyền Kiev, lại nhân đạo hơn.

"Và một lần nữa, Moscow đã thể hiện sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc. Các bạn biết đấy, họ thực sự đã cố gắng hết sức để thuyết phục Kiev chọn con đường dễ dàng hơn. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng những kẻ giật dây từ Washington, London và Liên minh châu Âu thực chất là tội phạm chiến tranh và tội phạm chống lại loài người.

Họ cố tình giết hại binh lính Ukraine, đẩy họ vào cuộc chiến chống lại một bức tường bê tông không thể xuyên thủng. NATO không thể chống lại điều này. Họ biết cuối cùng họ sẽ bị đánh bại. Họ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.

Và họ đã làm gì? Những kẻ hèn nhát này đã đẩy những người lính tội nghiệp ra chiến trường tại Ukraine. Mặc dù, tất nhiên, nhiều người trong số đó cũng là tội phạm chiến tranh", chuyên gia Martyanov kết luận.

Hôm 9 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik trong một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu trọng yếu ở Ukraine để đáp trả vụ tấn công vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin.

Cuộc tấn công đã vô hiệu hóa Nhà máy sửa chữa máy bay quốc doanh Lviv. Tên lửa Oreshnik đã tấn công các xưởng, kho chứa máy bay không người lái và cơ sở hạ tầng sân bay của nhà máy.