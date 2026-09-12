Tổng thống Lukashenko tuyên bố sẵn sàng cho một ‘thỏa thuận lớn’ với Mỹ

Ngày 11/9, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã chính thức bày tỏ sẵn sàng bình thường hóa triệt để quan hệ song phương với Mỹ.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Trả lời các câu hỏi của báo chí về triển vọng giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao kéo dài trong quan hệ với Mỹ, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố ông cởi mở đối với bất kỳ hình thức đối thoại nào.

"Chúng tôi đã sẵn sàng cho cả những thỏa thuận nhỏ và lớn", ông nói.

Tổng thống Cộng hòa Belarus đã đề cập cụ thể đến khả năng về việc tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Ông Lukashenko xác nhận sự quan tâm của Belarus đối với cuộc tiếp xúc như vậy, gọi đó là điều có thể "rất có lợi cho Belarus".

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Belarus nhấn mạnh, các cuộc tiếp xúc cấp cao trong tương lai vẫn phải mang tính thực chất và xây dựng. Ông loại trừ việc tham gia các sự kiện mang tính hình thức chỉ để thu hút sự chú ý của truyền thông.

Ông dẫn chứng cuộc thảo luận về hợp tác chung tại Hội đồng Hòa bình Gaza làm ví dụ, nhấn mạnh, Belarus sẽ không đồng ý đóng vai trò "làm màu" cho hình thức: "Chúng ta chào hỏi, gặp nhau, rồi đường ai nấy đi? Điều đó không thể chấp nhận được đối với tôi".

Các tham số của một "thỏa thuận lớn" tiềm năng giữa Belarus và Mỹ thường bao hàm một gói các nhượng bộ lẫn nhau.

Belarus trước đây đã nêu ra những bước đi như thả những cá nhân bị kết án trong nước về tội ác cực đoan.

Đổi lại, Belarus dự kiến sẽ khôi phục hoàn toàn các phái đoàn ngoại giao, đưa các đại sứ trở lại, dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt kinh tế, và khôi phục hợp tác giám sát an toàn hạt nhân.

Sáng kiến đàm phán được đưa ra trong bối cảnh các biện pháp quốc phòng quy mô lớn được triển khai trong chính nước cộng hòa này.

Trước đó, ông Lukashenko đã tuyên bố sẽ tiến hành rà soát toàn diện lực lượng vũ trang quốc gia và toàn bộ hệ thống phòng thủ đất nước, "bao gồm cả việc huy động", viện dẫn những hành động khiêu khích của cơ quan tình báo nước ngoài trong không phận Belarus.

Trong bối cảnh Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trong khu vực và đưa ra những cảnh báo đối với nước láng giềng Litva, đề xuất của Belarus về một "thỏa thuận lớn" với Mỹ có thể là một nỗ lực nhằm giảm bớt căng thẳng tổng thể ở Đông Âu.