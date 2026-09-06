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Tổng thống Iran thừa nhận đời sống người dân khó khăn, cảnh báo nguy cơ bất ổn

Phạm Hiền
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Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa kêu gọi chính quyền và nhân dân nước này đoàn kết để ứng phó với áp lực kinh tế ngày càng khắc nghiệt từ Mỹ, đồng thời cảnh báo các đối thủ đang tìm cách kích động bất ổn trong nước.

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Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại hội nghị thượng đỉnh SCO ở tại Kyrgyzstan ngày 1/9. (Ảnh: Al Jazeera)

Phát biểu trước các quan chức vào ngày 5/9, ông Pezeshkian cáo buộc Mỹ cùng lực lượng đối địch đang mưu đồ chia rẽ khối đại đoàn kết nội bộ của Iran.

“Các đối thủ đang âm mưu gây bất ổn trong nước thông qua chiến tranh, phong tỏa và trừng phạt”, ông nhấn mạnh.

Tổng thống Iran khẳng định đoàn kết dân tộc là chìa khóa vô hiệu hóa âm mưu này, đồng thời tuyên bố những đòn ép kinh tế từ Washington sẽ không thể khiến Tehran thay đổi chính sách.

Tháng 8 vừa qua, Washington công bố chiến dịch siết chặt trừng phạt nhằm cắt đứt các nguồn lực tài chính của chính quyền Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Trước những áp lực mới, ông Pezeshkian thừa nhận đời sống người dân Iran đang gặp nhiều khó khăn: "Người dân đã tới giới hạn chịu đựng. Nếu gia tăng thêm áp lực, họ có thể sẽ không thể gượng nổi".

Dù vậy, Chính phủ Iran vẫn dự kiến tăng gấp đôi giá xăng và giảm hạn mức tiêu thụ hằng tháng trong vài tuần tới. Quốc gia này đang rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng do nạn buôn lậu nhiên liệu, cơ sở hạ tầng dầu khí xuống cấp và phương tiện giao thông kém chất lượng.

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Người dân mua sắm tại một khu chợ ở Tehran tháng 3/2026. (Ảnh: Reuters)

Ông Pezeshkian cho biết việc điều chỉnh giá xăng trên diện rộng có thể đẩy chi phí vận tải và lạm phát tăng vọt, gây thêm áp lực lên các hộ gia đình.

Đồng rial của Iran liên tục trượt giá. Ngay khi thị trường Tehran mở cửa phiên 5/9, tỷ giá đã vượt mốc 2,25 triệu rial/USD - mức thấp kỷ lục trong lịch sử.

Trong khi đó, cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran thỉnh thoảng vẫn bùng lên.

Ngày 5/9, quân đội Mỹ được nói là đã tấn công một tàu chở dầu gần đảo Kharg của Iran, chỉ vài ngày sau chuỗi tập kích vào miền Nam Iran. Washington cũng tiếp tục duy trì phong tỏa hàng hải, ngăn tàu chở dầu rời các cảng phía nam nhằm triệt hạ xuất khẩu dầu thô của Tehran.

Tags

Masoud Pezeshkian

Tehran

khủng hoảng năng lượng

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