Đám đông tập trung ở Tehran ngày 6/3 để phản đối Mỹ và Iran. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Tổng thống Pezeshkian lên tiếng xin lỗi các quốc gia láng giềng nhằm xoa dịu căng thẳng trong khu vực vùng Vịnh.

“Tôi xin gửi lời xin lỗi cá nhân tới các quốc gia láng giềng đã bị ảnh hưởng bởi các hành động của Iran”, ông Pezeshkian phát biểu ngày 7/3, đồng thời kêu gọi họ không tham gia các cuộc tấn công của Mỹ và Israel chống lại Iran.

Tuy nhiên, ông cũng bác bỏ yêu cầu “đầu hàng vô điều kiện” mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra, gọi đó là “một giấc mơ”. Theo ông, hội đồng lãnh đạo tạm thời của Iran đã đồng ý tạm dừng tấn công các nước láng giềng, trừ khi các cuộc tấn công nhằm vào Iran xuất phát từ lãnh thổ của họ.

Dù vậy, Tổng thống Mỹ Trump vẫn coi lời xin lỗi của Iran là một dấu hiệu của sự đầu hàng, đồng thời cảnh báo Iran sẽ bị “tấn công rất mạnh” và Mỹ có thể mở rộng tấn công.

Ông Ali Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran, phát biểu trên truyền hình nhà nước rằng không có sự chia rẽ nào trong giới lãnh đạo Iran về cách xử lý cuộc chiến.

Phát biểu của Tổng thống Pezeshkian gây tranh cãi trong chính trường Iran, buộc văn phòng của ông phải khẳng định lại, rằng quân đội Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ các cuộc tấn công xuất phát từ các căn cứ Mỹ trong khu vực.

Vài giờ sau, ông Pezeshkian nhắc lại tuyên bố của mình trên mạng xã hội, nhưng không nhắc đến lời xin lỗi - điều đã khiến các nhân vật cứng rắn, trong đó có lực lượng Vệ binh Cách mạng, tức giận.

Giáo sĩ và nghị sĩ bảo thủ Hamid Rasai viết trên mạng xã hội X: “Thưa ông Pezeshkian, lập trường của ông là thiếu chuyên nghiệp, yếu đuối và không thể chấp nhận được”.

Chánh án Iran Gholamhossein Mohseni-Ejei, một thành viên cứng rắn của hội đồng lãnh đạo tạm quyền, cho biết lãnh thổ của một số nước trong khu vực đang được sử dụng để tấn công Iran, và Iran sẽ tiếp tục trả đũa.

Trong khi đó, Tổng thống Trump phát biểu rằng cuộc chiến với Iran có thể chỉ kết thúc khi quốc gia này không còn quân đội hoặc không còn bất kỳ lãnh đạo nào nắm quyền.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ ngày 7/3, Tổng thống Trump nói hiện ông không quan tâm đến việc đàm phán với Iran. Ông cũng cho rằng chiến dịch không kích có thể khiến việc đàm phán trở nên vô nghĩa nếu tất cả những lãnh đạo tiềm năng của Iran bị tiêu diệt và quân đội nước này bị phá hủy.

“Đến một lúc nào đó, có thể sẽ không còn ai để nói rằng ‘Chúng tôi đầu hàng’”, ông Trump nói.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Israel và Iran tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công, khi cuộc chiến tại Trung Đông bước sang tuần thứ 2.

Trong bối cảnh xuất hiện những dấu hiệu bất đồng trong nội bộ Iran sau phát biểu của Tổng thống Pezeshkian, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố các thành viên của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo sẽ không bị làm hại nếu hạ vũ khí.

Ông Netanyahu cho biết Israel đang liên lạc với nhiều quốc gia trong khu vực bị Iran tấn công.

Không lâu sau tuyên bố của Tổng thống Pezeshkian, lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết các máy bay không người lái của họ đã tấn công trung tâm tác chiến của Mỹ tại vị trí gần thủ đô Abu Dhabi của UAE.

Ngoài ra còn có thông tin tên lửa nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad. Theo hãng tin AP, một tên lửa đã rơi xuống khu vực bãi đáp trực thăng trong khu phức hợp đại sứ quán, nhưng không có thương vong.

Iran cũng tuyên bố tấn công lực lượng Mỹ tại căn cứ ở Bahrain, trong khi các vụ nổ được ghi nhận tại thủ đô Doha của Qatar.