Tổng thống Prabowo trước đó dự kiến sẽ tham dự lễ diễu binh kỷ niệm chiến thắng phát-xít tại Bắc Kinh ngày 3/9.

Hình ảnh tan hoang trong làn sóng biểu tình ở Indonesia. (Ảnh: Reuters)

Phong trào biểu tình bắt đầu nổ ra tại Jakarta trong tuần này vì vấn đề trả lương cho các nghị sĩ và trở nên tồi tệ hơn sau khi xe cảnh sát đâm chết một người đi xe máy. Đợt biểu tình gây ra thử thách lớn đầu tiên đối với chính phủ gần 1 năm tuổi của Tổng thống Prabowo.

"Tổng thống muốn tiếp tục theo dõi trực tiếp (tình hình ở Indonesia)... và tìm giải pháp tốt nhất. Do đó, Tổng thống xin lỗi Chính phủ Trung Quốc vì không thể tham dự sự kiện", người phát ngôn của tổng thống Prasetyo Hadi cho biết trong phát biểu đưa ra ngày 30/8.

Ông Prasetyo cho biết, một lý do khác khiến Tổng thống Prabowo hủy chuyến đi là phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9.

Trước diễn biến của cuộc biểu tình, ứng dụng TikTok thuộc sở hữu của tập đoàn Trung Quốc ByteDance cho biết đã tạm dừng tính năng phát trực tiếp tại Indonesia trong vài ngày.

Tuần này, Jakarta triệu tập đại diện của các mạng mạng xã hội, bao gồm Meta Platforms (công ty mẹ của Facebook) và TikTok, yêu cầu tăng cường kiểm duyệt nội dung để ngăn chặn phát tán thông tin sai lệch.

Chính phủ Indonesia cho biết những thông tin sai lệch như vậy đã thúc đẩy làn sóng biểu tình chống chính phủ.

Ngày 30/8, những người biểu tình đã phóng hỏa trụ sở cơ quan lập pháp ở 3 địa phương, gồm tỉnh Tây Nusa Tenggara, thành phố Pekalongan ở tỉnh Trung Java và thành phố Cirebon ở tỉnh Tây Java.

Theo trang tin Detik.com, những người biểu tình đã lấy thiết bị văn phòng cơ quan lập pháp ở Cirebon, trong khi cảnh sát bắn hơi cay để giải tán đám đông biểu tình ở Pekalongan và Tây Nusa Tenggara.

Ngày 29/8, cơ quan quản lý thảm họa của Indonesia cho biết 3 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công đốt phá trụ sở cơ quan lập pháp ở Makassar, thủ phủ của tỉnh Nam Sulawesi.

Biểu tình cũng xảy ra trên đảo du lịch Bali, dẫn đến việc cảnh sát dùng hơi cay để giải tán đám đông.

Theo báo chí Indonesia, đám đông đã xông vào nhà của nghị sĩ Ahmad Sahroni thuộc đảng NasDem ởJakarta và lấy đi nhiều vật dụng. Nghị sĩ này bị chỉ trích phản ứng vô cảm khi đám đông đòi giải tán quốc hội, khi ông gọi họ là "những kẻ ngu ngốc nhất thế giới".